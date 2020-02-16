具惠善暴脹嚇親網民　安宰賢更新IG「請忘記我」令粉絲擔心

具惠善和安宰賢這對曾經的「模範夫妻」宣布離婚後，二人的一舉一動都是傳媒及網民的焦點。已出發英國進修的具惠善，早前曾接受SBS《深夜正式演藝》訪問，當時暴脹的模樣近日成為熱話；另一邊安宰賢卻在今天（16日）凌晨更新IG，他的精神情況令粉絲非常擔心。

《深夜正式演藝》的訪問中，具惠善再次分享離婚後的心情，反省自己當初的確有幼稚的行為。訪問中她戴上冷帽及圍巾，未知是否羽絨外套影響，具惠善看上去似乎發福不少。由於具惠善離婚後，IG上的照片時瘦時肥，因此粉絲已非常擔心她的健康，這次又一次暴脹實在令網民非常驚訝。而具惠善已出發到英國進修英文，她亦有在IG上傳大量日常照，又與班上同學合照，她的美貌依然沒有被20代的女學生比下去。見到具惠善發自真心的笑容，粉絲都放心偶像似乎已經把離婚一事放下。

《深夜正式演藝》中的具惠善因暴脹而嚇親網民。（SBS截圖）

按圖睇暴脹後的具惠善：

+ 8 + 7 + 6

另一邊曾自爆出現情緒問題的安宰賢，繼早前把頭髮染成金色的破格形象後，今天凌晨他在IG上傳照片，並寫上「請忘記我」，大量粉絲湧入留言鼓勵他「離婚並不是大事」及「加油」等。礙於近年有不少年輕藝人，因患上心理病而輕生，所以安宰賢的IG發文快速登上Naver熱搜榜。現時安宰賢已刪除相關貼文，可是依然令粉絲非常擔心。

安宰賢凌晨更新IG，寫上「請忘記我」令粉絲非常擔心。（IG/@aagbanjh）

對比一下曾經相當瘦的具惠善：