【想見你】許光漢爆紅榮升「國民男友」　回顧出道16年上位血淚史

由金鐘影后柯佳嬿及許光漢主演的台灣人氣穿越劇集《想見你》於昨晚（16日）播出大結局，得到破紀錄的極佳收視，因縱橫交錯的時間線而成為不少劇迷心中的「神劇」。一人分飾兩角「李子維」和「王詮勝」、現年29歲的男主角許光漢更憑着深情演技和亮眼外型俘虜不少觀眾的心，人氣暴升榮升台灣「國民男友」，成為近期最受歡迎的新生代男演員。

由金鐘影后柯佳嬿及許光漢主演的台灣人氣穿越劇集《想見你》於16日播出大結局。（Facebook：想見你）

許光漢人氣暴升榮升台灣「國民男友」，成為近期最受歡迎的新生代男演員。（Facebook：想見你）

未踏進演藝圈前，許光漢於13歲時曾在周杰倫《三年二班》MV中飾演童年版周杰倫，當時帶着黑框眼鏡的他仍帶有一點嬰兒肥，與他現時的陽光男孩形象相差甚遠。原來許光漢當時是乒乓球校隊，因此憑卓越的乒乓球實力成功被選中，他形容當時只是因為自己太幸運。

許光漢於13歲時曾在周杰倫《三年二班》MV中飾演童年版周杰倫。（YouTube：《三年二班》MV）

與他現時的陽光男孩形象相差甚遠。（YouTube：《三年二班》MV）

雖然憑劇集一夜爆紅，不過許光漢的演藝之路可謂相當崎嶇。原來他正式成演員前本想以歌手身份出道，他於2012年曾被種子音樂簽下成為培訓歌手，當時更計劃以男團出道，最後卻不了了之，更因合約問題被公司雪藏一年。

許光漢擁有178公分的身形，猶如天生的衣架一樣，出碟不成的他因此曾做過一段時間網拍模特兒和時裝騷模特兒，再加上他擁有鄰家男孩的外貌和陽光的迷人笑容，在模特兒時期已經獲不少關注。直到他於2015年參加戲劇課程訓練，漸漸找到對演戲的熱情，才決心走上演員之路。

許光漢擁有178公分的高挑身形，猶如天生的衣架一樣。（Instagram：@kuanghanhsu）

許光漢是模特兒出身。（Instagram：@kuanghanhsu）

要說到許光漢的人生轉捩點，不得不提他初初接觸拍劇就入圍台灣《第52屆台灣電視金鐘獎》「最佳男配角」的「植劇場系列」。許光漢曾在受訪時表示，進植劇場之前一直不太清楚自己在做什麼，在這裏讓他學習到如何表演，並開始對演戲產生興趣和磨練了不少演技，分別在《戀愛沙塵暴》飾演花心帥氣學長和《姜老師，你談過戀愛嗎？》的性成癮遲緩兒，慢慢從男模蛻變成真正的演員，更憑後者一舉入圍「最佳男配角」。

許光漢在劇集《姜老師，你談過戀愛嗎？》中飾演性成癮的遲緩兒。（Facebook：姜老師，妳談過戀愛嗎_植劇場Qseries）

更憑深層次的演技一舉入圍《金鐘獎》「最佳男配角」。（Facebook：姜老師，妳談過戀愛嗎_植劇場Qseries）

許光漢後來亦有參演幾部偶像劇，劇中以王子和曾之喬主演的《稍息立正我愛你》中飾演有點軟弱卻又可愛的「金宇彬」而留下深刻印象。除了電視劇，許光漢亦有參演兩部電影拍攝，於去年在《第56屆金馬獎》中狂掃五個大獎的電影《陽光普照》中飾演主角之一的阿豪，許光漢甚至被導演李安點名大讚是「台灣小生接班人」。

許光漢有份主演的電影《陽光普照》去年在《第56屆金馬獎》中狂掃五個大獎。（《陽光普照》宣傳海報）

（Facebook：稍息立正我愛你）

《想見你》的導演黃天仁接受訪問時曾經透露，他與許光漢合作《稍息立正我愛你》時已經相當看好他，雖然許光漢只是飾演配角「金宇彬」，不過黃天仁導演當時已經覺得他既有型又有塑造性。正所謂「只要是金子，總是會發光的」，許光漢果然憑《想見你》的深情男主角「李子維」和「王詮勝」成功爆紅，成為顏值高又演技紮實的「國民男神」。

許光漢在《想見你》中的揪心演技令觀眾心碎。（Facebook：想見你）

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