【多圖】台網紅小鄧紫琪按摩祼上身自拍　網友暴動︰太「胸」狠

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

台灣網紅界「反骨男孩」深受年輕人歡迎，其中有「小鄧紫琪」之稱的蕾菈更是深受男網友愛戴。她除了是中東混血兒擁有深邃五官之外，前凸後翹的好身材更是令人讚嘆。近日，她就因為身體不適前往按摩，沒想到就隨手自拍一張裸著上半身的照片Post上社交網站instagram，隨即引起許多網友暴動直言太誘惑了。

蕾菈因為外形似足鄧紫琪，令她合名度急升。（la.112814 @IG﹑ gem0816@IG）

性感自拍獲10萬個讚
蕾菈近日因為月事來的關係，導致胸部脹痛令她難受，所以她走去按摩舒緩一下：「請她們幫忙推一推都是女芳療師也很放心，我的芳療師是157號還是最喜歡精油油壓，又放鬆又療癒，餅乾永遠這麼好吃，薑茶暖暖胃。」眼見她素顏一絲不掛地扒在按摩床上，露出傲人胸部玩自拍，性感程度已經爆錶，搞到不少網友都直言太誘人，而她這一張照片亦獲得超過10萬個讚，多達超過900則留言。而該照片除了令男網友暴動之外，亦吸引不少女網友眼球，大家紛紛在她的IG留言:「受不了你的誘惑」﹑「這畫面太辣」﹑「我需要止血一下下」等，揚言她實在太「胸」狠了。

蕾菈因為身體不適走去按摩（la.112814@IG）

網友留言。（la.112814@IG）

睇更多蕾菈性感一面：

+6
+5
+4
台灣名媛孫芸芸外形似少女唔輸女兒　41歲肌膚狀態超好原來有秘密
台灣20歲名媛廖思惟家世長相超優越　沈月遇勁敵地位隨時不保
【多圖】「最美趙敏」薄紗裙上陣超靚　陳鈺琪連奪三獎
【多圖】迪麗熱巴深V裝曬S形好身材　網友直言：人間尤物
【紅地氈女星Show】新疆女星傾巢而出　熱巴Deep V吊帶裙似美人魚
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。