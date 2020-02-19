【多圖】台網紅小鄧紫琪按摩祼上身自拍　網友暴動︰太「胸」狠

台灣網紅界「反骨男孩」深受年輕人歡迎，其中有「小鄧紫琪」之稱的蕾菈更是深受男網友愛戴。她除了是中東混血兒擁有深邃五官之外，前凸後翹的好身材更是令人讚嘆。近日，她就因為身體不適前往按摩，沒想到就隨手自拍一張裸著上半身的照片Post上社交網站instagram，隨即引起許多網友暴動直言太誘惑了。

蕾菈因為外形似足鄧紫琪，令她合名度急升。（la.112814 @IG﹑ gem0816@IG）

性感自拍獲10萬個讚

蕾菈近日因為月事來的關係，導致胸部脹痛令她難受，所以她走去按摩舒緩一下：「請她們幫忙推一推都是女芳療師也很放心，我的芳療師是157號還是最喜歡精油油壓，又放鬆又療癒，餅乾永遠這麼好吃，薑茶暖暖胃。」眼見她素顏一絲不掛地扒在按摩床上，露出傲人胸部玩自拍，性感程度已經爆錶，搞到不少網友都直言太誘人，而她這一張照片亦獲得超過10萬個讚，多達超過900則留言。而該照片除了令男網友暴動之外，亦吸引不少女網友眼球，大家紛紛在她的IG留言:「受不了你的誘惑」﹑「這畫面太辣」﹑「我需要止血一下下」等，揚言她實在太「胸」狠了。

蕾菈因為身體不適走去按摩（la.112814@IG）

網友留言。（la.112814@IG）

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