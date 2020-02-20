【武漢肺炎】郎朗嫩妻在線教學洗手　七個步驟輕鬆KO細菌

內地武漢肺炎肆虐，至今導致內地許多省份城市確診個案不斷上升，截止20日內地就已經有74578宗確診病例，死亡人數為2118人，當中以湖北省的疫情最為嚴重。而武漢肺炎亦蔓延到其他國家地區，引起不少民眾恐慌，令大家非常之擔憂。而民眾為了做好防疫工作均有自己一套方法，近日著名鋼琴家郎朗的26歲老婆吉娜愛麗絲就在社交網站公開教學七步洗手法，囑咐大家要勤洗手注意衛生。

吉娜去年同郎朗在法國結婚。（《幸福三重奏》微博圖片）

為了做好防疫工作吉娜最近亦都留在家中，更不忘自拍影片教大家如何洗手，原來吉娜在洗手這一環有七個步驟。首先就要將水打開讓雙手沾濕比較方便清洗。其次就將洗手液塗抹在手掌心，並且均衡地將它揉開，之後洗好了反過來將手背亦揉開一點。第三步就是將雙手合緊上下作打圈動手，將整個手好好洗一洗,並且在做這個動作的時候，她特別強調手腕亦順便洗一洗。第四就是每兩個手指的中間的指縫亦要留意，雙手的手指縫作十指作交叉動作揉洗。第五就是指尖細縫的地方會有很多細菌積聚，所以手指尖要呈弓型放在另一隻手的手掌心打圈揉洗。第六用清水沖洗乾淨之後用一張紙巾擦乾即可。最後可用消毒液噴一噴雙手，令雙手更加乾淨，這樣做就大功告成。

點擊睇吉娜七步洗手法教學：

+ 4 + 3 + 2

雖然吉娜的中文講得不是那麼好，但她都不忘提醒大家要注意衛生：「要記得每次用手機看完視頻都要和我一樣勤洗手哦。」不少網友都被她的教學所吸引，不過大家似乎將重點集中在她的美貌上，大家在微博留言道：「盛世美顏」﹑「太可愛了」等，直言是仙女教大家洗手。

現年26歲的吉娜是德韓混血兒，4歲開始學鋼琴從小就在鋼琴界拿過不少獎項。畢業於德國漢堡音樂與戲劇學院的她更師從郎朗的恩師Gary Graffman，2019年就同郎朗在法國結婚正式成為夫妻。隨後他們夫妻二人相繼公開登上各大綜藝節目，其中在夫妻類型節目「幸福三重奏」中，吉娜的好身材與顏值令她一夜間成為話題人物，外形絕對不會比明星差。