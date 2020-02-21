【魔鑰傳．劇評】逆轉性結局睇到O晒嘴　每條魔法匙功能都勁神奇

將奇幻及青春結合的劇集或電影一向都深受觀眾歡迎，無論是電影《魔幻王國》系列（The Chronicles of Narnia）或劇集《怪奇物語》（Stranger Things）收視都很好。如果閣下都喜歡看以兒童和青少年作主線的劇集，那麼最近在Netflix上架的《魔鑰傳》（Locke & Key）必定啱你口味！

《魔鑰傳》改編自「恐怖大師」史提芬京（Stephen King）兒子Joe Hill跟插畫師Gabriel Rodríguez於2008年出版的漫畫小說，主角是Locke家族的三個細路，哥哥Tyler（Connor Jessup飾）、家姐Kinsey（Emilia Jones飾）及細佬Bode（Jackson Robert Scott飾），劇情由殺人兇手去到Locke家位於西雅圖的度假屋殺掉爸爸Rendall開始。為了離開傷心地，母親Nina（Darby Stanchfield飾）就帶着三個孩子搬回Rendall家鄉古老大宅Keyhouse。

共10集的《Locke & Key》已於Netflix上架。（Netflix圖片）

在經歷喪父之痛的同時要適應新環境，對一家四口來說絕不容易，而最年幼的Bode就以探索大宅來分散注意力。其間，他意外發現井底住着邪靈，並發現大宅每個角落都藏着由不同功能的鑰匙。這個時候接二連三發生詭秘事件後，Tyler、Kinsey及Bode決定找朋友協助，一齊對抗邪靈，並阻止邪靈搶奪能夠打開「黑門」的「Omega key」。

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在觀看《魔鑰傳》的期間，難免會令人聯想到另一套由小孩視角出發的劇集《怪奇物語》（Stranger Things）。事實上，這兩套劇有着不少相似之處，除了以一班細路合力對抗邪靈之外，同樣都以小鎮面對黑暗勢力侵襲來作故事背景。不過《魔鑰傳》的魔幻元素比《怪奇物語》更多，例如當Bode尋找到「Head Key」，並將鑰匙插進後頸再進入色彩繽紛的腦世界，這個構思和畫面都為觀眾帶來新鮮感。另外，劇中大人會自動忘記超自然現象的有趣設定，其實是暗示了在現實生活中大人經過社會洗禮後，開始不想或不會去了解小孩的想法一樣。

在後頸插入Head Key就能進入人的大腦。（劇照）

編劇在頭三集花了很多時間鋪排角色設定及故事背景，並在主角們尋找到新鑰匙時不斷拋出懸念，彷彿要觀眾一起猜測每支鑰匙的使用規則及功能，成功吸引到大家追看下去，畢竟利用鑰匙來帶出主題的題材在過往少之又少。雖然首季的節奏比較緩慢，更省略了暴力血腥的畫面，但因為故事本身的世界觀已夠吸引。

另外，當大家都以為主角們將邪靈趕回黑暗世界後的超震撼逆轉性結局，燒腦程度直迫《Black Mirror》，亦同時埋下了極大的伏筆，肯定會拍第二季再交代！雖然劇集無論在人物架構及劇情方面都沒有能夠挑剔的地方，唯一需要改善的就是Kinsey跟Scot和Gabe的多餘感情線。

皆因本身劇情已經有很多情節需要消化，包括鑰匙的神秘功能、Locke家族跟黑暗世界的關係、為何大人會忘記超自然現象等等，大家已經沒有多餘的空間去了解兩位男士是否願意跟Kinsey「三人行」（雖然Gabe很有可疑，在這裡就不劇透）。雖然能夠明白編劇想帶出青少年在面對傷痛的成長過程，但若劇情能夠省略一些多餘的感情線，效果可能會好好多。

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