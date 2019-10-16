【Netflix】《Fractured曲折》劇情燒腦　網民大讚媲美《不赦島》

《迷魂殺陣》（The Machinist）導演Brad Anderson全新驚慄作品《曲折》（Fractured）上周才在Netflix上映，沒想到上映短短數天，旋即成為網上焦點。不少網民大讚電影結尾難以估計，燒腦劇情讓觀眾始料不及，甚至有網友把這部電影比喻為平民版的《不赦島》（Shutter Island）。究竟這部電影有幾意想不到呢？大家不妨挑戰一下。

網民指《曲折》劇情難以估計，究竟Ray的妻子Joanne及女兒Peri去了哪裡？（《曲折》劇照）

由《阿凡達》（Avatar）男星森禾霍頓（Sam Worthington）主演的《曲折》，在上月《奇幻影展》（Fantastic Fest）舉行全球首映時，已經獲得不俗的評價。電影上周在Netflix上映，隨即風靡不少人。最終憑著男主角的精湛演出，及峰迴路轉的劇情，殺出一條血路。電影在普遍好評聲音下，頓成網上熱話。

Peri跌下受傷，導致手骨折，Ray與妻子Joanne急忙帶Peri到醫院求醫。（《曲折》劇照）

100分鐘夠晒曲折

《曲折》片長只有短短100分鐘，故事講述男主角Ray與妻子Joanne和女兒Peri在岳父家過了一個不愉快的感恩節。Ray一家在回家途中，女兒Peri突然遇上意外。於是Ray與Joanne立刻送女兒到醫院求醫。當Ray在醫院等待期間，妻子Joanne和女兒Peri卻在醫院內神秘失蹤。正當Ray在醫院心急尋找摰親時，醫院職員竟稱從沒見過二人出現，還發現醫院內部運作與正常情況非常不同。面對古怪的醫護人員及警察，讓Ray面臨崩潰的精神狀態，究竟Joanne及Peri去了哪兒呢？

Joanne及Peri在醫院神秘消失，究竟Ray的妻子及女兒去了哪裡？《曲折》劇照）

如果你想遇上精神錯亂……

當大家以為劇情熟口熟面之際，電影結尾來一個小轉折。電影在10月11日才登陸Netflix，上映短短數天便大受歡迎，不少觀眾形容這部電影讓人非常「震驚」，同時也大讚森禾霍頓的演出。有網民直言：「如果你想遇上精神錯亂，就請觀看《曲折》。」甚至有網民指出，「在觀看《曲折》途中不斷猜劇情，但到最後都始料不及。」不少網民指劇情夠瘋狂，電影追看性十足，大家不妨挑戰一下。