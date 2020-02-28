【多圖】韓國攝影師激似IU雙胞胎　曾操刀為Sulli雪莉拍閨蜜寫真

韓國女歌手IU除了唱功了得外，她憑甜美的逆齡長相擁護大批粉絲，更獲得「國民妹妹」的稱號，出道多年人氣不減。近日一名韓國女攝影Kim Cheonga金清雅（김청아）又一次因撞樣IU而成為話題，兩人相似到像雙胞胎外，金清雅原來更曾親自操刀為Sulli雪莉拍閨蜜寫真。

金清雅是一名Freelance攝影師，她的照片主走復古風，當中獨特的文青及神秘感成為她的特色之一。早在2017年，金清雅已因與IU撞樣而成為網上熱話。她與IU一樣擁有可愛的娃娃臉外，一對水汪汪的大眼睛就像雙胞胎一樣，二人就連髮型也相似，當時有粉絲網上開帖，玩起「考考粉絲」的遊戲。讀者或會質疑照片能有執圖的可能性，可是從金清雅IG上的影片中可見，乍看的確會非常混淆。

金清雅與IU就像雙胞胎一樣！（IG/@kimcheonga）

金清雅、IU傻傻分不清：

+ 10 + 9 + 8

金清雅曾替Sulli拍寫真，粉絲感激她公開部分作品。（IG/@kimcheonga）

+ 3 + 2

而金清雅接受《KBS News》的訪問時強調過，自己與IU沒有任何關係，可是因此而得到稱讚非常開心，而且坦言日後要變得更小心。翻找金清雅的IG，雖然她只是一名90後，亦是一名自由工作者，可是她特有的風格得到不少品牌的青睞，包括本土服裝品牌包括CherryKoko和APRILPOOLDAY等。去年，金清雅更曾於Sulli雪莉生前為她操刀，拍攝一系列的閨蜜寫真，照片下也有不少粉絲留言抒發對Sulli的想念。

金清雅與瀏海時期的IU特別相似，她是誰？（IG/@ dlwlrma）

再細看一次IU的近照：