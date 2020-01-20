【電影評論學會】新演員導演齊掃獎　劉俊謙蔡思韵獲最佳男女演員

第二十六屆香港電影評論學會大獎今日（20日）公開得獎名單，可說是新晉導演和新演員雙雙抬頭，最佳男演員由《叔．叔》的太保和《幻愛》的劉俊謙奪得，而最佳女演員就由《幻愛》的蔡思韵贏得。

太保憑《叔．叔》獲得最佳男演員。（《叔．叔》劇照）

今年多套本土作品似乎有望橫掃電影頒獎禮的獎項，今日第二十六屆香港電影評論學會公布得獎名單，最佳電影由講述老年男同志的《叔．叔》奪得，另外《叔．叔》的太保和《幻愛》的劉俊謙就一齊獲得最佳男演員。

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現年只有25歲的蔡思韵就憑《幻愛》奪得最佳女演員，她知道得獎後都表示感覺很開心也很驚喜，感恩過去這幾年遇到很多好的前輩和好的劇本，令自己增值不少。「感謝《幻愛》製作團隊，導演周冠威和我的對手劉俊謙，讓拍攝過程中演繹角色時所承受的悲傷、痛苦、崩潰都不算什麼。留下的盡是一些美好與快樂的片段。是我們一起來訴說這個愛的故事。」

蔡思韵憑《幻愛》獲最佳女演員。（電影公司提供）

蔡思韵早前演過台灣電影《返校》，今次主演第一部香港電影就獲得這樣好的成績，絕對是一份肯定。《幻愛》的男主角劉俊謙與蔡思韵更因為合作《幻愛》而戲假情真，成為情侶。

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第二十六屆香港電影評論學會大獎得獎名單：

最佳電影：《叔．叔》

最佳男演員：太保《叔．叔》& 劉俊謙《幻愛》

最佳女演員：蔡思韵《幻愛》

最佳編劇：黃綺琳《金都》

最佳導演 ︰曾國祥《少年的你》