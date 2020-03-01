【二月廿九】與吳海昕親熱場面無故被刪　徐天佑：應該問導演點解

ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》將於下周一（2日）晚上9時30分隆重首播，劇集講述一個2月29日出生的平凡女孩Yeesa（吳海昕飾），於2017年2月28日為自己慶祝生日，在11時59分一刻意外地穿越時空，來到天寒地凍的北海道，遇上和她未來命脈相連的兩個男人馬志浩 Ryan（徐天佑飾）與余家聰（劉俊謙飾），及後發生一連串怪事。

Yeesa（吳海昕飾）是個2月29日出生的女孩。

徐天佑透露入行多年都以拍攝電影為主，雖然剛出道時偶爾會客串一下電視劇，但今次參演《二月廿九》是首次擔正做電視劇男主角。天佑與吳海昕（Sofiee）劇中有曖昧關係，天佑表示今次二人是第一次合作，不過Sofiee笑指原來早於2015年，二人已一起拍攝過廣告，只是當時沒有很多對手戲。

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天佑又大爆最初收到《二月廿九》劇本時，看到會與Sofiee有一場親熱戲份，不過之後收到更新版劇本，卻發現該戲份被刪去，天佑笑言：「我應該要問下導演點解冇咗嗰場戲份！」被問到開拍前有否向老婆備案，天佑說：「佢有問我係咩劇種，我話係愛情片，之後佢就『哦』咗一聲，咁我係專業演員嚟嘅，大家都有共識。」