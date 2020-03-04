【法證先鋒IV．劇透】水泥童骨兇手出現　搵出真相要靠天眼？

《法證先鋒IV》第13集劇透。

敏莉（鄭希怡飾）獲世界級品酒大師邀請加入團隊，高安（黃浩然飾）表示全力支持，但礙於要與高安長時間分隔兩地，敏莉心下猶豫。法證以電腦技術重組童骨衣服口袋圖案，發現竟與彩蘭（黎燕珊飾）有關！高安、輝煌（譚俊彥飾）往找彩蘭查問，駭然發現彩蘭和鄒浩（楊潮凱飾）疑似服食過量安眠藥，雙雙昏倒家中…高安、輝煌就鄒浩身份之謎探問彩蘭，彩蘭情緒激動，在高安及輝煌的安撫及誘導下，彩蘭終坦白道出當年兒子失蹤背後的真相，惟其中的關鍵部份，卻因曾撞傷腦部而失去記憶。警方憑藉彩蘭提供資料，查得嫌疑人下落，但嫌疑人不僅已改名換姓，更接受過整形手術，法證透過人臉識別系統，成功確認嫌疑人身份。輝煌率重案組將嫌疑人帶返警署調查，嫌疑人坦言與彩蘭相識，更指出當年彩蘭兒子失蹤，的確別有內情！

彩蘭道出當年真相。（螢幕截圖）

即睇上集精彩劇情：

+ 14 + 13 + 12

以下內容有劇透，逃生門在此：

【法證先鋒IV】水泥藏屍成懸疑案必用環節 香港兩單也曾轟動一時

【法證先鋒IV．劇評】演員搶眼夠加分 但劇情太低估觀眾頭腦

【索腿天后】邊個可以接班陳敏之？ 一堆新人潛質無限

嫌疑人《焦點觸角》總編輯譚以喬（古明華飾）承認當年與彩蘭協議於採訪中造假，並一直深感悔疚，然輝煌對以喬態度存疑，不斷窮追猛打，終逼使以喬道出當年的案發經過，還有誰是「水泥童骨案」的真正兇手。彩蘭得悉兇手誰屬後大受打擊，陷入絕望的彩蘭竟萌輕生念頭，時鄒浩及時出現，更不惜捨命相救…敏莉決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。高安、家希（李施嬅飾）、輝煌均對以喬供稱的「水泥童骨案」真相有所保留，惟彩蘭已失去相關的記憶，陷於自責之中，家希遂提出利用「沙盤治療」幫助彩蘭。高安、家希、輝煌為找出事實真相，決定重返案發現場，尋找可能遺漏的線索，竟有意外收穫！

譚以喬招認！（螢幕截圖）

即睇下集精彩內容：