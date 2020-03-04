【二月廿九】吳海昕與動物對戲雖有陰影：狗狗襟計過搵個男朋友

ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》講述一個2月29日出生的平凡女孩Yeesa（吳海昕 飾），於2017年2月28日為自己慶祝生日。在11時59分一刻，她意外地穿越時空，來到天寒地凍的北海道，遇上與她未來命脈相連的兩個男人Ryan （徐天佑 飾）和余家聰（劉俊謙 飾），及後更發生一連串怪趣的事。

《二月廿九》逢星期一至五晚上9時30分於ViuTV播放。（劇集海報）

《二月廿九》已播出兩集，其中一段劇情講到吳海昕（Sofiee）飾演的Yeesa在後巷發現一隻被遺棄的狗狗，於是決定把牠帶回家收養。現實中的Sofiee坦言因為一次工作經歷，令她在拍攝前非常擔心要與狗狗對戲：「之前試過同隻貓貓一齊拍攝，俾佢抓到我成身損晒，可能係我唔識點樣安撫小動物，令佢地安心啦！」不過原來狗狗是導演的愛犬，Sofiee笑謂從未見過如此聽話的狗狗，今次可說是克服了以往的陰影。

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至於被問到有否想過養一隻狗狗來陪伴自己，Sofiee就表示她工時不穩定，怕沒時間照顧牠，所以暫時沒有這個打算。至於找個男朋友陪自己? Sofiee說一切隨緣，又笑言：「狗狗永遠都唔會離開自己，計落條數好似襟計過搵個男朋友！」