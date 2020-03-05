前X1金宇碩擔正《A-TEEN》團隊網劇男主角　Solo歌手、演員兩邊走

由韓國MNET人氣選秀節目《Produce X 101》所誕生的男團X1，因爆出節目組造假後，出道僅五個月於1月6日正式解散，11位成員回到各自所屬經理人公司。而本來在節目獲得第二名的Up10tion成員金宇碩，人氣不跌反升，最近除了拍雜誌、做美妝品牌Clio的代言人之外，更即將擔任網絡劇《Twenty-Twenty》的男主角，以歌手和演員身份帶來不同面貌。

X1於1月6日正式解散，11位成員各散東西，金宇碩（前排右二）現正積極展開Solo活動。（Twitter：@x1official101）

據韓國傳媒報道，《Twenty-Twenty》由捧紅了辛睿恩、李娜恩等新人演員的人氣網劇《A-TEEN》製作團隊所打造，金宇碩在劇中將飾演一名面對夢想和愛情陷入苦惱的20歲男主角，消息一出已經令廣大粉絲期待不已。

人氣網劇《A-TEEN》捧紅了辛睿恩、李娜恩等新人演員。（《A-TEEN》劇照）

金宇碩最近除了拍雜誌、做美妝品牌Clio的代言人之外，更即將挑戰演戲。（Twitter：@CLIO_official）

金宇碩今日（4日）下午在Instagram直播中提到，這段時間受到很多試鏡邀約和角色提案，而他選擇拍網絡劇是因為拍攝時間較一般電視劇短，負擔亦相繼較輕，因此可以同時兼顧自己的Solo歌手活動。他亦透露現正積極籌備個人專輯，預料會於4月推出個人專輯：「我將於4月初開始投入網劇拍攝，可能大家亦能於4月見到我站在舞台上的模樣！」

金宇碩人氣居高不下。（Instagram：@woo.ddadda）

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