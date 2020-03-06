澳洲女歌手Tones and I憑一曲脫離流浪生活　花3000萬買奢華別墅

澳洲女歌手Tones and I去年憑一首《Dance Monkey》紅爆全球，橫掃超過30個國家的單曲排行榜冠軍寶座，更憑此曲成功由無家可歸的少女，大翻身成為奢華豪宅屋主。

Tones and I去年憑一首《Dance Monkey》紅爆全球。（Instagram：@tonesandi）

她去年推出的《Dance Monkey》打破多個排行榜記錄。（Instagram：@tonesandi）

據澳洲傳媒報道，Tones and I繼上月亦以80萬澳元（400萬港元）買入弗蘭克斯頓（Frankston）的物業給家人後，於上星期再豪花510萬澳元（2600萬港元）購入位於墨爾本摩寧頓半島（Mornington Peninsula）伊麗莎山（Mount Eliza）的豪華別墅。

Tones and I豪花510萬澳元（2600萬港元）購入位於墨爾本摩寧頓半島（Mornington Peninsula）伊麗莎山（Mount Eliza）的豪華別墅。（Real Estate AU）

據《Herald Sun》引述，Tones and I這所豪宅娛樂設施相當充足，除了有五間大套房，更設有蒸氣室、桑拿房、瑜珈室、兩間治療用房間，室外更有一個大游泳池、大型BBQ燒烤爐以及豪華大花園。

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Tones and I原名Toni Watson，年齡神秘，外界推測她是1993年或2000年出世，現年應該是26或19歲。她成名前以長期住在貨van而聞名，之後搬去工作提供的免費員工宿舍。去年推出的《Dance Monkey》不但在超過30個國家的單曲排行榜中登上一位寶座，更打破Ed Sheeran《Shape of You》在澳洲ARIA排行榜的紀錄，合共24星期排行冠軍。此曲更在英國單曲排行榜以破紀錄式獲得長達11星期冠軍，打破Whitney Houston的《I Will Always Love You》和Rihanna的《Umbrella》連續10星期冠軍的紀錄。如今終於脫離流浪生活搬入豪宅，網民慨嘆Tones and I的故事簡直就是真人版「流浪少女變富豪」。

Tones and I成名前以長期住在貨van而聞名。（Instagram：@tonesandi）

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