澳洲女歌手Tones and I憑一曲脫離流浪生活　花3000萬買奢華別墅

澳洲女歌手Tones and I去年憑一首《Dance Monkey》紅爆全球,橫掃超過30個國家的單曲排行榜冠軍寶座,更憑此曲成功由無家可歸的少女,大翻身成為奢華豪宅屋主。

據澳洲傳媒報道,Tones and I繼上月亦以80萬澳元(400萬港元)買入弗蘭克斯頓(Frankston)的物業給家人後,於上星期再豪花510萬澳元(2600萬港元)購入位於墨爾本摩寧頓半島(Mornington Peninsula)伊麗莎山(Mount Eliza)的豪華別墅。

據《Herald Sun》引述,Tones and I這所豪宅娛樂設施相當充足,除了有五間大套房,更設有蒸氣室、桑拿房、瑜珈室、兩間治療用房間,室外更有一個大游泳池、大型BBQ燒烤爐以及豪華大花園。

Tones and I原名Toni Watson,年齡神秘,外界推測她是1993年或2000年出世,現年應該是26或19歲。她成名前以長期住在貨van而聞名,之後搬去工作提供的免費員工宿舍。去年推出的《Dance Monkey》不但在超過30個國家的單曲排行榜中登上一位寶座,更打破Ed Sheeran《Shape of You》在澳洲ARIA排行榜的紀錄,合共24星期排行冠軍。此曲更在英國單曲排行榜以破紀錄式獲得長達11星期冠軍,打破Whitney Houston的《I Will Always Love You》和Rihanna的《Umbrella》連續10星期冠軍的紀錄。如今終於脫離流浪生活搬入豪宅,網民慨嘆Tones and I的故事簡直就是真人版「流浪少女變富豪」。

