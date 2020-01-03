碧咸大仔戀上《變形金剛》美女影星　IG放閃獲阿爸讚好

碧咸（David Beckham）膝下一門四傑，三位公子盡得其真傳生得有型有款，現年20歲的大仔Brooklyn更青出於藍，女友換完一個又一個，最近他跟新歡公開戀情，在IG放閃獲得老竇畀Like。

Brooklyn認愛Nicola Peltz後頻頻放閃。（Brooklyn Beckham Instagram）

Brooklyn去年被指連換幾任女友，臨近年尾又換畫，戀上比他年長4歲的《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）女星Nicola Peltz，頻頻在Instagram晒合照放閃。日前Brooklyn上載一張女友偷拍他睡覺的照片，連老竇碧咸都畀Like，而除夕當晚他亦帶同女友與家人一起慶祝新年來臨，似乎已經入晒屋。

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現年24歲的Nicola Peltz為童星出身，2014年因出演《變形金剛：殲滅世紀》女主角而人氣急升，電影雖然口碑不佳，但全球票房大收11億美元，成為全年唯一突破10億美元票房的電影，內地票房成績比北美本土更出色。不過之後幾年Nicola Peltz再無代表作，未能在荷里活突圍而出，直至最近戀上Brooklyn而成為新聞人物。

放閃相連碧咸都畀Like。（網上圖片）

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