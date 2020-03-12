【慶餘年】醉仙居頭牌華麗登場　司理理身份不簡單為范閑受罪

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎，隨著劇情的推進引來不少話題。在最新一集中，另一重要人物京都醉仙居的頭牌司理理（李純飾）。外表出眾看似與世無爭的她，其實背後隱藏了一個重要身份，更為了范閑（張若昀飾）受了不少皮肉之苦。

李純的身份是一位間諜。（《慶餘年》微博圖片）

因為滕梓荊（王陽飾）得知郭保坤（賈景暉飾）殺害了他的妻兒，怒而向他報仇。然而在范閑（張若昀飾）的妙計之下，他就暗地裡毆打了郭保坤一頓，令他身受重傷。為了日後被對方指證能有不在場的證據，聰明的范閑就事先找司理理飲花酒，望她能夠做自己的有力證人。

果不然郭保坤就向范閑提出告狀，指出當日夜裡是他表明身份要打他。但范閑憑著才智辨解認為既然要打他，但為何要暗地裡打他又要搬出身份呢？這豈不是自相矛盾了嗎？為了能令大家相信他是無辜的，他就搬出司理理為自己說解。而司理理就真的公開說明范閑當晚的確與自己飲花酒，但有人不相信她的說話就開始對她用刑，但她仍堅持幫范閑。事實上，她是知道范閑當晚離開了與她共睡的房間出去做一些事，她明白到此人並不簡單，極可能是對她有利。

范閑辨解能力非常強啊！（影片截圖）

司理理為了范閑受折磨。（影片截圖）

事實上，這一位司理理是北齊派在南慶的間諜，她以煙花女子的身份為北齊收集資料，因為該地方會有好多達官貴人，一定會有好多重要的資料可以收聽，她最終目的是要刺探敵情，了解慶國動向整合傳回北齊。但因為與范閑的接觸之後，她似乎亦對該人存在愛意，最終這一場緣份會結出甚麼結呢？我們就要收看下去啦！