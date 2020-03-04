兩世歡劇評︰第二世非來生？有種愛情故事　比三生三世虐戀更純粹

「捨我兩世之歡，赴你一生之約。」自2月21日《兩世歡》登陸愛奇藝後，屢登愛奇藝熱度榜第一，在貓眼、燈塔等其他數據榜單位列前茅，成為近期的熱門網劇。 《兩世歡》改編自寂月皎皎同名小說，講述了貴公子景辭（于朦朧 飾）與仇人之女風眠晚（陳鈺琪 飾）這對青梅竹馬的戀人因為仇恨不能相守，卻在各換一重身份後攜手連破大案，共保一方太平的故事。

這部古裝愛情劇融合了懸疑探案元素，一邊「撒糖」一邊辦案，笑點密集，令觀眾越睇越上癮。

「瓷碗夫婦」一冰一火的反差互動，讓網友化身妒忌精卻又樂在其中。其次，懸疑線的鋪陳和節奏感都處理得當。比如，長公主被殺案的草蛇灰線，鋪墊充分，又有多次反轉，探案過程引人入勝。

《兩世歡》男女主角甜蜜互動引來內地網民熱捧▼

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後面再看，又覺得這是個搞笑劇。新出場的角色都性格鮮明自帶笑點，言語之間讓人捧腹：說話總有言外之意的沁河知縣李斐（呂行飾）、自虐式追妻經常挨打的慕北湮（張思帆飾） 、與之一唱一和的鄴王（王冠飾）、反套路略施小計碰瓷式求嫁的長樂公主（馬月飾）。最後，也不乏壓陣的沉穩「老將」——邵兵飾演的雍帝，帝王風範和手腕謀略都對辦。主角人設反差吸睛，主線甜愛配懸疑，人物群像多種典型性格交濟，《兩世歡》「入口」的質感就豐富了起來。

主角人設反差吸睛，主線甜愛配懸疑，人物群像多種典型性格交濟，《兩世歡》「入口」的質感就豐富了起來（《兩世歡》劇照）

甜愛懸疑交織並進

《兩世歡》的愛情故事雖同為「幾世戀情」的概念，但自有新意。

開篇兩集，乾淨利落。直率明了地舖墊了景辭與風眠晚之間「第一世」的愛恨情仇。「稚子無辜」的青梅竹馬之戀，有「養成系」、「主僕式」愛情的甜蜜感，又有一層悲劇意味。

小晚在家中被陷害，被責備，景辭都堅定不移地站在她身邊，抵抗責難。為守護小晚免遭和親之苦，他也不怕被誤解。男主角爆棚的保護慾和女主角總是被虐的命運曲線，讓觀眾看得百轉千迴。但《兩世歡》並非悲情虐戀的路數。從第三集開始，劇情便進入了「第二世」情緣，開啟了輕鬆高甜風。

《兩世歡》並非悲情虐戀的路數。從第三集開始，劇情便進入了「第二世」情緣，開啟了輕鬆高甜風（《兩世歡》劇照）

「各換一重身份」意味着可能會有前世今生、似曾相識再重逢的情景上演。但《兩世歡》獨闢蹊徑，「第二世」並非來世，而是同一時空內，兩個相同容貌、性格各異的角色「調包」。

轉換身份之後的女主角，既不再是受苦的風眠晚，也不再是美艷精明的原清離，而是純真率直、匡扶正義的小捕快阿原。多了一層英氣，抓賊抓出了名氣，成了沁河縣的紅人。愛情線中，阿原執着而搞笑的追夫日常，使劇情調性歡樂又解壓。回到探案線上，《兩世歡》層層推進，以小案帶大案的結構也懸念感十足。

轉換身份之後的女主角，既不再是受苦的風眠晚，也不再是美艷精明的原清離，而是純真率直、匡扶正義的小捕快阿原，多了一重英氣（《兩世歡》劇照）

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沁河縣兇案頻起，景辭、阿原抽絲剝繭，步步逼近真相，卻因重重阻力難以為繼。升寧長公主的離奇死亡案，真是「人在亭中坐，劍從背後來」。從查明兇手是慈心庵壯漢，到小玉離奇死亡，慕北湮受牽連被懷疑，左言希（王宮良飾）被誤會，再到人流繁雜的食肆，幾重案件真相撲朔迷離。

細節的處理上，碎布、「小指復命」、刺客手串，這些細節的設計足見用心。值得一提的是，花月樓的場景、道具、兩位歌姬與那一隻黑貓，結合神秘的離奇慘案，還有點致敬《妖貓傳》的意思。而食肆老闆娘是何身份？帶着面具的反派又會是誰？這些懸而未決的坑，都是觀眾追劇的動力。

細節的處理上，碎布、「小指復命」、刺客手串，這些細節的設計足見用心。值得一提的是，花月樓的場景、道具、兩位歌姬與那一隻黑貓，結合神秘的離奇慘案，還有點致敬《妖貓傳》的意思。這些懸而未決的坑，都是觀眾追劇的動力（《兩世歡》劇照）

極致人設：男主外冷內熱，女主搖身​​「三變」

電影考驗場面，劇集考驗角色，需要角色帶着觀眾穿越時空的古裝戲，更是如此。

要在尊重原著的基礎上做提升，就必須強化人設，提升角色魅力。于朦朧飾演的男主景辭是一位溫潤如玉的公子，他鑑於身份原因，長在異國他鄉的昭州，性格隱忍、足智多謀，將對風眠晚的感情深深地埋藏在心裡。在「兩世情緣」的愛情故事中，景辭的人設相當於開啟了全知視角。不知前史的小晚和喪失記憶的阿原，都屬於限制視角。

于朦朧飾演的男主景辭是一位溫潤如玉的公子，他性格隱忍、足智多謀，將對風眠晚的感情深深地埋藏在心裡。（《兩世歡》劇照）

男女主角的信息不對等，突出了男主景辭的閃光點。他總是知曉一切，卻不善言辭，但從不抱怨，默默守護，這也是這段戀情最暖心動人之處。使臣求婚之事，他暗中策劃好一切，承擔一切壓力，卻惹小晚誤會仇恨。即使被心愛之人「傷害」，他依舊機智地策劃佈局、深情專一守護「再世」小晚，即捕快阿原，以皇子身份去做了小縣尉。

辦案過程中，景辭冷靜理智、抽刀斷水。但生活中，不忘保護身邊摯愛的小捕快阿原，甚至還會洗手做雞湯…可霸總可暖男，正中女性觀眾下懷。

景辭冷靜理智，但生活中，不忘保護身邊摯愛的小捕快阿原，甚至還會洗手做雞湯。（《兩世歡》劇照）

陳鈺琪在劇中的角色也非常有挑戰性。她一人分飾三角，角色性格存在巨大反差：夾縫生存的風眠晚，性格溫柔敏感；侯門千金原清離，雍容華貴、艷麗大氣，琴棋書畫樣樣精通；女扮男裝的捕快阿原，古靈精怪，熱情開朗，純粹本真。

「社會我離姐」的出場設計，讓人印象深刻。不同於風眠晚的身世淒慘，原清離是大家閨秀，自帶氣場，身邊無數有才華的藍顏簇擁，而她其實只痴心一人。景辭找原清離來共商計策，她非常從容淡定。從語氣、眼神、氣勢都能顯示出她世家大小姐的身份。她長袖善舞，面對一眾獻殷勤的才子，言行舉止進退有度。不刁蠻不任性不討好，游刃有餘。陳鈺琪的演技，細節精準，將兩個性格完全不同的人物詮釋得很有辨識度。

陳鈺琪在劇中一人分飾三角，一人分飾三角，角色性格存在巨大反差。（《兩世歡》劇照）

走水那場角色轉換的戲，可圈可點。走水前，屋內是不明就裡的風眠晚；走水後，跟丫鬟講話的小姐已經瞬間換成了原清離。同樣的新娘妝容和造型，但她那成熟又凌人的眼神，把握得非常精準，觀眾瞬間能感受得出此「眠晚」非彼「眠晚」。

從《香蜜沉沉燼如霜》的鎏英公主，到新《倚天屠龍記》的趙敏，再到《兩世歡》裡一人分飾多角，陳鈺琪的英氣戳中觀眾心坎，可甜可颯，足見功力。

同樣的新娘妝容和造型，但她那成熟又凌人的眼神，把握得非常精準，觀眾瞬間能感受得出此「眠晚」非彼「眠晚」。（《兩世歡》劇照）

古韻古風見匠心

從目前播出的反饋來看，《兩世歡》在製作上的講究，也深得人心。對鏡頭機位、取景大小的把控，整體而言觀感精緻。比如幾個轉場的空鏡頭，院落、夜色、煙雨、山巒朦朧，有古典韻味，奠定了整部劇的風格基調。

最突出的是場景風格，比如左言希的醫館，外景有南方園林的佈局感，層層深入，移步換景，錯落有致；而醫館內景，陳設佈局多簡潔素雅之意，突出左公子沉穩內斂的氣質。

主要人物聚集的主場景質感古樸，背景中多有山水，環境中多見綠意。取景構圖也很講究，善用窗戶製造縱深感，構圖均衡，人物調度層次分明。比如，阿原與景辭、阿原與丫鬟，以及男女主角與多個配角同框的場景，往往做出前中後的層次感，視覺中心也安排得合理有致，拒絕呆板氣息。再比如景辭、阿原與知縣李斐的吃飯段落，鏡頭運動流暢，調度複雜有巧思。

此外，《兩世歡》的服裝在整體色調的搭配、細節的呈現方面頗具匠心。景辭的性格深邃、高冷，他的服裝顏色主要以白色和藍色為主；而陳鈺琪的造型，既有華服沉靜之意，也有英姿灑脫之感。

辭、阿原與知縣李斐的吃飯段落，鏡頭運動流暢，調度複雜有巧思（《兩世歡》劇照）

當然，製作精良總是為立意與表達服務。在情節輕快緊湊、人物輕盈靈動的基礎上，《兩世歡》整體調子的昂揚和純粹，讓它與一般古裝劇有了區分。

景辭的可貴，貴在一以貫之的堅持和守護。而女主無論是沉靜的風眠晚，還是灑脫的原清離，都有著純粹的情感追求。這樣執着的情感，總能讓年輕人動心共鳴。縣尉和捕快的身份，讓兩人擔起了守護一方的責任。這種古今共通的小理想，反倒比動輒改天換地的野心，更容易讓人認同。

縣尉和捕快的身份，讓兩人擔起了守護一方的責任。這種古今共通的小理想，反倒比動輒改天換地的野心，更容易讓人認同。（《兩世歡》劇照）

作為一部古裝懸疑愛情劇，《兩世歡》能將觀眾帶入二人的情感世界，笑中帶淚走一遭，就已經完成基本任務。如果，還能讓觀眾看到一層堅持純粹的意義，領悟到一些大義共擔的必要性，那就是超標完成任務了。

古裝懸疑愛情劇《兩世歡》由愛奇藝藝匠工作室出品，正在愛奇藝熱播，每週五至週六晚8點各更新2集，VIP會員搶先看一周（6集）。讓我們繼續鎖定愛奇藝，期待《兩世歡》帶來驚喜。

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