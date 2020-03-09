《慶餘年》劇評：另類穿越！現代人靈魂VS封建帝王心術的權鬥故事

「我希望慶國之法，為生民而立，不因高貴容忍，不因貧窮剝奪，無不白之冤，無強加之罪，遵法如仗劍，破魍魎迷崇，不求神明； 我希望慶國之民，有真理可循，知禮義，守仁心，不以錢財論成敗，不因權勢而屈從，同情弱小，痛恨不平，危難時堅心志，無人處常自省； 我希望這世間再無壓迫束縛，凡生於世，都能有活著的權利，有自由的權利，亦有幸福的權利； 願終有一日，人人生來平等，再無貴賤之分，守護生命，追求光明，此為我心所願，雖萬千曲折，不畏前行。」

儘管剛播出6集，古裝傳奇劇《慶餘年》中這段現代意識極強的「碑文」還是出現了。相比起「拽現代詞彙」「背詩文」的古今反差橋段，這種根植於現代人對古代社會的悲憫與共情，更能體現這部劇的核心——現代思想與古代制度的碰撞。

那個立下這塊啟蒙碑文、看輕天下鬚眉的奇女子葉輕眉，究竟經歷了怎樣傳奇的一生？這成為《慶餘年》故事的一條暗線，也是吸引觀眾追劇的重大謎團。

儘管剛播出6集，古裝傳奇劇《慶餘年》中這段現代意識極強的「碑文」還是出現了。相比起「拽現代詞彙」「背詩文」的古今反差橋段，這種根植於現代人對古代社會的悲憫與共情，更能體現這部劇的核心——現代思想與古代制度的碰撞（《慶餘年》劇照截圖）

《慶餘年》的豆瓣開分為7.8，目前評分8.0，隨著故事不斷推進，相信這個分數還有提升的餘地。（《慶餘年》官方海報）

一個患有重肌無力症的現代青年，睜眼醒來，卻成為籮筐里的嬰兒，腦海裡還保留著現代文明的一切記憶，卻有古裝殺手圍攻追殺，疑惑之間，一個嶄新的世界迎面而來。 張慶

+ 7 + 6 + 5

敘事效率大為提升，亦莊亦諧舉重若輕

古典文學史專業的大學生張慶，給葉教授講述的這個「科幻小說」的開篇很別緻。但一旦接受故事設定，進入這個世界之後，你會發現這是一部風格奇特、格局宏大的古裝劇。

在原著中，男主角范閒在澹州城的經歷，是七卷中的一卷。而經過編劇王倦的改編後，這部分情節滿打滿算只有大約一集。儘管篇幅縮減，但是人物形象和人物關係卻十分清晰。

作為一個擁有現代思想的古代人，少年范閒擁有強烈的人道主義精神，對於世間的不平事有一種發自本能的抗拒。與此同時，在與費介、五竹兩位師父的互動中，他少年老成，有種超乎年齡的膽識與成熟。

而在少年范閒成長為青年范閒的「蒙太奇」切換中，導演孫皓更是別具匠心。用一個橫移長鏡頭，從范府大門掃過澹州城的街景，雖然空間不變，畫面中卻已四時輪迴幾許，當鏡頭從一旁守護的五竹叔再回到范府門口時，門前已經換成了張若昀扮演的青年范閒。

少年范閒由韓昊霖飾演（《慶餘年》劇照）

可以看出，不管是在文本上還是視聽呈現上，《慶餘年》都特別講究敘事效率，在開篇不久就用人物和故事牢牢抓住了觀眾。在古裝男性向劇集的改編創作上，《慶餘年》無疑是一次巨大的進步。

除了提升「敘事效率」之外，作為一部古裝劇，用喜劇風格包裝嚴肅命題也是《慶餘年》的獨有風格。純正劇和純喜劇的古裝劇都很多，但《慶餘年》走出了中間路線：亦莊亦諧。

《慶餘年》走亦莊亦諧的中間路線，用喜劇風格包裝嚴肅命題。（《慶餘年》劇照）

首先，這和故事的設定有關。一個現代人的靈魂進入古代人的身體重新活一次，自然在年齡、價值觀、生活細節等方面和周邊環境不融洽，容易產生各種反差，有反差自然會呈現出喜劇效果。

其次，《慶餘年》的核心是講「現代思想與古代社會的碰撞」。這種社會學、歷史學的實驗不是簡單的升級打怪，碰撞的結果一定是悲壯的。編劇王倦也表示：「總的調子比較沉重，在這樣的情況之下，我就希望在日常生活中做一些輕鬆幽默的東西。」

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古今碰撞：當自由意志遭遇帝王心術

什麼是「慶餘年」？

在劇中，大學生張慶寫的這部小說，書名靈感來自於《紅樓夢》第5回中巧姐的曲子《留餘慶》：「留餘慶，留餘慶，忽遇恩人；幸娘親，幸娘親，積得陰功。」

在小說的「後記」中，貓膩提供了幾種讀者的解讀：「慶幸多出來的人生」、「在慶國度過餘年」、「慶帝的國度進入了末期」。第一種的「慶」用作動詞，後兩種則是虛構的國號——慶國。

故事發生於一個虛構的國號——慶國。（《慶餘年》劇照）

前兩種是范閒的視角，後一種是慶帝的視角。現代思想和古代制度的碰撞也集中體現在了這兩個角色身上，雖然這兩個人物還沒有正式同框出場。

在前6集中怒摑的兩巴，正體現了古今兩種文明體系所遵循的價值觀以及對人的態度。第一巴是小范閒打管家，原因是他看不慣管家仗勢欺人，肆意對府裡的丫鬟施加暴力。只有用現代人的觀念看古代等級社會中的「合法傷害權」，才會產生這樣的義憤。

第二巴掌太后教訓長公主，這巴是為了提醒她要「守住分寸」，體現了皇權的至高無上。雖然長公主和太后是母女關係，並且都是統治階級，但依然要時刻牢記「君君臣臣」的規範。

范閒身上有一種現代人才有的自由意志和世俗精神。「想為自己好好活一次」是他作為現代人的個體意識，也是他不自覺間向身邊人的一種「啟蒙」。他會勸看似孤苦的師父五竹叔：「找到自己想做的事，為自己而活。」也會看不慣一堆人來侍奉自己生活，並向他們傳道：「生而為人，大家沒什麼貴賤分別，你們也應該為自己活着。」

範閒身上有一種羅素所說的「對人類苦難不可遏制的同情心」，他比自己想像的更加有底線、有情懷。（《慶餘年》劇照）

范閒看似遊戲人間，心卻是熱的。在鑑察院門前的碑文上，他看到了理想主義的母親葉輕眉發出的「時代最強音」，雖然感慨「我不能繼承你這樣的夢想」，但從他的眼神能看出他被感召到。范閒身上有一種羅素所說的「對人類苦難不可遏制的同情心」，他比自己想像的更加有底線、有情懷。

陳道明飾演的慶帝，在前6集中出場不多，卻極為驚艷。在劇中，慶帝這個人物沒有名字，他代表了一種更具普遍性的抽象王權。一句「遇神不跪」掃了吃餛飩的興致，暴露了他內心深處一種隱秘的恐懼；而短短隻言片語就讓侍衛副統領戰戰兢兢，燒掉所有字畫，也能看出他「馭臣有道」。

繁瑣禮教、律法森嚴，是做什麼用的？那是想在人心裡搭建高台，讓尊嚴可以高高在上。笑話多了，敬畏也就沒了，沒了敬畏，心裡的尊嚴何在？這台是不是就塌了？ 慶帝（陳道明 飾）

通過對太子的訓斥，可以看出慶帝對於皇權有一種超出時代的清醒認知，但他依然沉迷「帝王術」，他也是一個有故事的人。「陛下手裡的魚餌就是范閒，這一池深水就是便是京都城，那魚便是芸芸眾生。」天下如棋，慶帝是自詡對全天下有最終掌控權的執棋人。

（《慶餘年》官方海報）

由騰訊影業和新麗電視聯合承製的劇版《慶餘年》開宗明義，把想要做的核心表達在開篇都已經攤開了，「故事是現代思想與古代製度的碰撞；主題是假如我再活一次；意義是珍惜現在，為美好而活。」

這場異世界的冒險已經展開，至於能否達到這樣的完成度，還需觀眾在後續播出中檢驗。

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