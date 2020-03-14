【慶餘年】范閑竟然係複製人　劇情設定牽涉超文明亞特蘭提斯

內地劇《慶餘年》由張若昀、李沁主演，以古代慶國為背景，故事設定現代人的主角靈魂進入了一名嬰兒范閑體內，之後捲入了皇宮的權力鬥爭，當觀眾也以為這是一齣穿越或是平行時空的劇集，卻原來全是美麗誤會，反而涉及傳說中的古代文明，仿如亞特蘭提斯的超人類，究竟當中有何秘密，下文為大家揭曉。

范閑打開了亡母留低的箱子，內裡竟然是現代人的狙擊槍。（影片截圖）

范閑母親留下的狙擊槍，將來肯定是用來打大佬。（網上圖片）

故事開始主角范閑有著成年人的記憶，在古代慶國生活，卻有著現代人的知識，而她神秘的母親葉輕眉，也有著現代人的認知，讓觀眾誤以為母子二人也是穿越者，但之後發展卻完全顛覆了觀眾的理解，原來慶國的世界，並非平衡時空，而范閑母子亦沒有穿越，他們仍然生活在地球，真相是故事中的慶國，其實是一群新誕生的人類，而葉輕眉則是被滅絕的超人類倖存者，亦即是傳說中亞特蘭提斯的故事。

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傳說中亞特蘭提斯有著超文明，國家富裕，有著一種可將陽光轉化為能量的永續能源設備，國民能夠長生不老，仿如活在天堂，但在一次毀滅性的地震及洪水下，亞特蘭提斯隨即沉入深海，而這些超人類亦由此滅絕，之後新一代的人類誕生，再發展出自己的文明，但科技卻大幅落後於亞特蘭提斯，每個世代都有野心家想找出古代文明，獲得統一世界的力量。

范閑從母親的信中知道，她是來自被大冰河時期滅絕的超人類。（影片截圖）

劇中出現的科技，是早已被滅絕的超人類留下。（影片截圖）

《慶餘年》的世界觀，其實是超人類滅絕後再誕生的人類，本身有著高度文明的人，在經歷了一場大冰河時期，整個世界的生物被冰封，在億萬年之後再有新人類誕生，經歷過石器時代、封建時代，此時部分被冰封的人類甦醒，陸續在這個新世界生活，亦傳授了新人類文明，范閑母親就是其中一人。至於范閑其實是一個複製人，是將記憶注入到一個新生嬰兒腦內，換句話說即是可以不斷將生命延續，亦跟亞特蘭提斯人長生不老不謀而合，至於范閑母親留給兒子的終極兵器狙擊槍有何用處？讓觀眾慢慢追看下去。