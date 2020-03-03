【慶餘年】10歲童星韓昊霖表情極豐富　首集成亮點男主角近乎無影

無綫近日播出的內地劇《慶餘年》，由張若昀、李沁、陳道明、肖戰等紅星主演，但在剛播出的集數中，最吸引關注的演員，卻是飾演小范閑的10歲童星韓昊霖，故事帶有穿越情節，小范閑體內有著一個成年人靈魂，韓昊霖厲害之處是他由眼神舉止，一言一行，全部也做到老成穩重，心機滿滿，根本不似一個小孩子，原來他由5歲已經入行演出，名副其實是小戲骨。

韓昊霖樣子古惑老積，完全沒有10歲小朋友的天真神態。（電視截圖）

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劇中講講述大學生張慶(張若昀)，以現代觀念去剖析古代文學，所以他創作了一個穿越的故事，並且用來參加徵文比賽，而劇中他由一個成年人的靈魂，進入了一個小孩子范閑的身上，而飾演童年范閑的是10歲童星韓昊霖，說真的他不是可愛的小孩類型，但他卻能演活一個成年人的神態，眼神更流露出老謀深算，像他半夜遇上疑似「殺手」，他就表現得十分淡定，更設計打傷對方，根本就不是一個小孩子的態度，而跟師父費介、亡母僕人五竹對談，他每每流露出並非他真實年齡的世故老練，韓昊霖的演技確是值得一讚。

韓昊霖不但跟張若昀似樣，連神情都一模一樣。（韓昊霖微博圖片）

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首集結尾主角張若昀終於出場，觀眾即大讚小范閑選角出色，皆因韓昊霖跟張若昀確是似到十足。心水清的觀眾，其實也覺得韓昊霖熟口熟面，他在新《倚天屠龍記》就是飾演童年的張無忌，他從5歲拍廣告入行，之後拍過《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《重耳傳奇》、《大唐榮耀》、《問題餐廳》、《紅薔薇》，去年的內地電影《我和我的祖國》，韓昊霖就是飾演冬冬一角，戲中他的一幕喊戲，獲讚是天才童星，未來大有前途。