【慶餘年】范閑疑有一位家人變節做內應　密會太子扭轉京都局勢

內地劇《慶餘年》在無綫熱播，劇情開始進入高潮位，由於范閑的護衛滕梓荊被殺，兇手直指名妓司理理，而在追捕過程中，范閑竟然有一位家人投向太子，究竟是貪財的范思轍，還是一直爭奪家產的姨娘柳如玉？這一個人的身分肯定大家絕對估不到。

林婉兒是范閑未婚妻，看她傻傻的樣子就知不是內奸。（劇照）

名妓司理理是北齊間諜，之後跟范閑還會發展出感情。（劇照）

范閑為了幫滕梓荊報仇，當街狙殺北齊殺手程巨樹，背後主謀直指名妓司理理，而范閑在復仇的過程中，得罪了鑒察院一處及四處。范閑的敵人至今已有太子、長公主，還有背後不知名的敵人。最估不到此時范閑的家人，竟然出現了「內奸」，而這位家人更是一直支持范閑，究竟是哪一位家人呢？

范若若是范閑妹妹，亦是京都第一才女，她會否出賣范閑？（劇照）

范思轍純粹二世祖，有否能力對付范閑？（劇照）

范閑來到京都，出現了首兩位敵人，先是姨娘柳如玉，她一直派人監視范閑，怕對方到京都後爭產，而范閑在澹州被暗殺，她也是嫌疑人之一。另外，柳的兒子，范閑弟弟范思轍，可謂視財如命，曾打壓范閑失敗，但兄長提出建立書局售賣《紅樓》一書，他跟兄長變成不打不相識。范府中還有一位神秘人物，他就是范閑父親范建，他不但足智多謀，而且在慶帝未登基前，已經協助對方，更有能力調動天子禁軍，而他真正身分更並非范閑生父，但說到范家的內奸，以上三人雖然各有秘密，卻不是偷偷見太子的人。

下圖有疑似范家變節人物：