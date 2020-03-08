【慶餘年】慶帝陳道明大罵小鮮肉欠缺演技　親自落場教戲令人拜服

內地劇《慶餘年》近日在無綫播出後，獲觀眾力讚劇情緊湊，而且不用靠小鮮肉作賣點，男主角是顏值不高，卻甚有觀眾緣的張若昀，故事以他偵查母親死因，捲入了宮廷皇位之爭，而真正將劇情帶入高潮的人物，無疑是國寶級演員陳道明飾演的慶帝，外表懶洋洋，卻是心機滿滿，手段狠辣，亦是主角的最大對手。

老戲骨陳道明在《慶餘年》中飾演慶帝，堪稱一代梟雄。（劇照）

陳道明堪稱皇帝專業戶，早於千禧年的《康熙帝國》，他就飾演康熙皇帝，在《楚漢傳奇》飾演漢高祖劉邦，電影《英雄》飾演秦始皇，而新作《慶餘年》飾演慶帝一角，劇集由他登場開始，即時充滿緊張感，他不時表現出懶洋洋，任何事也無所謂，但對京都的一切瞭若指掌，利用范閑去引出各方勢力，從而找出最適合的繼位人選，同時他又有著霸氣梟雄，殺伐果斷一面，而陳道明這位演藝前輩，無疑成為全劇靈魂，作為男主角的最強對手，甚至令人對他又愛又恨。

陳道明最厲害是眼神已經可以演戲，讓人心寒的演技。（影片截圖）

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入行38年，陳道明已屬國寶級演員，但近日卻有一段他鬧小鮮肉演員的視頻流出，片中他正在對戲，嬲爆爆地鬧對方，「你是不是聾子？是不是傻的？」，又指對方演得不好，而該名小鮮肉演員正是22歲的呂紹聰(槓槓)。不過原來一切只是美麗誤會，該視頻其實是內地綜藝節目《一年級．大學季》，邀請到陳道明去當導師，而他正在教槓槓做戲，由於槓槓戲技太過不自然，陳道明只有親自演繹一次，他角色是一位鬧人的票務員，演來入木三分，之後他笑著跟學生解釋「將生活中的常態現象，戲劇化提升以後再表演出來，只要是真實，你就是好演員。」陳道明爐火純青的演技，將一場簡單的演技教學，令人以為他真的在罵人，這才是真正的好戲之人，《慶餘年》有他壓陣，劇集即時提升到另一層次。

陳道明鬧小鮮肉演員的視頻，其實只是他正在教戲。（影片截圖）

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