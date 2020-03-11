【慶餘年】張若昀入行多年零緋聞　靠「備忘錄」成為公認好男人

張若昀雖然係富二代，但入行至今零緋聞，加上對唐藝昕用情專一，難怪會被公認為圈中好男人。(微博圖片)

喺《慶餘年》中，范閑對雞腿姑娘一見鍾情，後來更發現雞腿姑娘原來就係自己嘅訂婚對象林婉兒。二人感情一日千里，就算係後來范閑被派到北齊，路途上有唔少誘惑，但佢依然對林婉兒一條心。

張若昀9年前首次在微博上公開備忘錄女孩，但未有透露其身份。

現實中，張若昀亦係圈中公認嘅好男人。皆因佢入行以來，基本上零緋聞。喺2011年時，張若昀曾在微博發文寫下「關於她的備忘錄」1.她愛吃櫻桃，笑起來很甜；她喜歡獨當一面，也需要小鳥依人；她笑得再甜，走得再倔，也別覺得她就不是水做的；男人不該情緒化。保護她、相信她、支持而不要支配她；做她的大地，別做她的天；她喜歡浪漫，可浪漫不是一切，懂她，比陪她浪漫重要；愛她吧！不用說服自己。

屋企真係有紅綠燈。（影片截圖）

雖然當時張若昀並未有公開備忘錄女孩，但已令唔少網民羨慕不已。同年9月，張若昀同唐藝昕先後喺微博發文，雖然內容均提及了「一年前的今天」以及「下雨」，但就未有提及任何名字。交往多年，張若昀同唐藝昕從未一齊出席過公開場合，但愛的證據就愈來愈多，當中包括腳踝上嘅「Love you as love life」以及「Love life as love you」紋身，直到2017年，張若昀高調公開認愛。而其後，唐藝昕在綜藝節目上透露邂逅經過，指自己喺油站入油後，喺紅綠燈位撞到張若昀，並指二人一開始如同冤家，到後來先發展成為情侶，過程如同偶像劇一樣。而紅綠燈呢個定情信物，自此亦出現喺張若昀屋企。

婚禮上，唐藝昕其中一套禮服上繡有「Love you as love life」嘅告白字句。(微博圖片)

入行之後，除唐藝昕之外，曾經有傳張若昀因在劇集《雪豹》有多場吻戲，而與對手高洋傳出緋聞，不過幾乎所有觀眾都認為此「緋聞」只是宣傳炒作。(微博圖片)

去年，張若昀選擇喺愛爾蘭舉行婚禮，圈中好友井柏然、宋茜均有出席到賀。有指張若昀之所以揀愛爾蘭，係因為全球最難離婚國家之一（需分居4年），足見佢與張若昀共度餘生嘅決心。而婚禮當日，唔少網民都對「娶了備忘錄的女孩」嘅張若昀送上祝福。