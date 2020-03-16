【二月廿九】四大女新人逐個捉　31歲李敏憑揪心演出最受矚目

由吳海昕、徐天佑、劉俊謙及張松枝主演的ViuTV人氣劇集《二月廿九》開播以來口碑甚佳，被網民大讚為誠意之作。雖然劇集已經於上星期五正式落幕，但播畢後話題度不跌反升，網民紛紛努力整合全劇錯綜複雜的時間線，絕對可以說是本年的「燒腦神劇」。隨着劇集的高人氣，除了幾位主演人氣大急升之外，其中四位新星亦因亮眼演出而引起網民注目，包括飾演Fiona的李敏、飾演嘉嘉的張凱娸、飾演Ryan（徐天佑飾）妹妹的麥可怡，以及神聖幾何學會成員「跳掣」蘇欣婷。

《二月廿九》是近期的高質港劇！（《二月廿九》海報）

今年31歲的李敏（Ranya）在劇中飾演女主角Yeesa（吳海昕飾）的好友Fiona，因在劇中多段揪心演出被網民大讚演得入肉又感人，因此被網民捧做「最佳女配角」。畢業自香港浸會大學視覺藝術系的她，過去曾參與四部電視劇和七部電影的演出，亦在ViuTV主持過多個節目，而李敏最令人印象深刻的演出包括在《哪一天我們會飛》中飾演莉娜，以及ViuTV《旅行吊靴鬼》系列的主持人。

李敏在劇中多段揪心演出被網民大讚演得入肉又感人。（《二月廿九》影片截圖）

點擊觀看更多李敏的照片：

+ 5 + 4 + 3

今年24歲的張凱娸（Kiki）在劇中飾演網紅嘉嘉，去年在演藝學院戲劇藝術系畢業，因此她演藝資歷則相對較淺。她成為演員前是一位模特兒，之後曾經做過電影《驚心破》的特約演員，更在電影《29+1》中飾演賴慰玲的少女版，不過最後遭剪輯，因此《二月廿九》可算是張凱娸的第一套正式作品。

張凱娸在劇中飾演Yeesa好友嘉嘉。（《二月廿九》影片截圖）

點擊觀看更多張凱娸的照片：

+ 4 + 3 + 2

現年22歲的麥可怡（Krince）去年在ViuTV處女劇《教束》中飾演「啞同學」表現出色而廣為人知，之後亦先後出演兩套ViuTV劇集，包括《娛樂風雲》及《黑市》中的兩個單元。麥可怡在劇中是一個修讀視覺藝術的高中生，而現實中的她則是一位文科高材生，她在香港中學文憑試中取得最佳五科28分的佳績（選修科為中國歷史、歷史及中國文學），現時她正在香港大學文學院修讀香港研究。

麥可怡在劇中飾演Ryan的妹妹。（《二月廿九》影片截圖）

點擊觀看更多麥可怡的照片：

+ 4 + 3 + 2

現年24歲的蘇欣婷（Esther）是2018年香港演藝學院戲劇學院的畢業生，曾經出演多套音樂劇和話劇，而《二月廿九》是她的第一套幕前演出，因在劇中飾演的活潑又可愛的催眠師「跳掣」深受歡迎。

蘇欣婷在劇中飾演的催眠師「跳掣」。（《二月廿九》影片截圖）

點擊觀看更多蘇欣婷的照片：