【潮流日常】張鈞甯為電影狠剪20cm長髮　戴假髮五個月竟沒人發現

作為演員經常都會為了演活角色，不惜犧牲自己的形象。張鈞甯作為台灣「第一氣質女神」，最近為了在懸疑驚悚推理電影《緝魂》飾演一名精明幹練的重案組刑警，一口氣將接近20cm的長髮剪走，亦是她出道以來頭髮最短的一次！

張鈞甯在懸疑驚悚推理電影《緝魂》飾演一名精明幹練的重案組刑警。（網上圖片）

她一口氣將接近20cm的長髮剪走。（網上圖片）

張鈞甯其實早於去年11月將頭髮剪短，但在劇照公開前要保留神秘，所以五個月來一直戴着假髮出席大大小小的活動，竟然沒有被別人看出來，猶如自己的真髮一樣。劇照公開後，張鈞甯大感輕鬆，在微博發文道：「我真的不是故意的，只是……有意的！哈哈，終於不用藏啦！」並一口氣上載兩張短髮新照片。

張鈞甯原來四個月來一直戴着假髮出席大大小小的活動。（ 張鈞甯工作室）

據知，張鈞甯當時一口答應導演剪短髮，並表示對上一次剪這麼短已經是高中時期。只是後來每當想剪短髮時被經理人以形象或代言等理由拒絕，現在終有機會挑戰帥氣髮型，張鈞甯可是感到相當興奮。如果你也一直心思思想留短髮但又怕剪得不好看會後悔，也可以像張鈞甯戴上假髮一樣一秒變長髮，那就不會沒勇氣嘗試了！

張鈞甯公開短髮新look！（微博：@張鈞甯）

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