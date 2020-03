【不了】原著漫畫比劇集暗黑N倍　主角竟然癲到用念力殺父？

近年以青少年演員主演的懸疑劇深受劇迷歡迎,由《怪奇物語》(Stanger Things)和《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)製作團隊聯手打造的新劇《不了》(I Am Not Okay with This)令大家非常期待,加上劇中加插了不少80年代的服裝及音樂元素,除了吸引年輕人收看,大人亦非常受落,短短上架一星期就大獲好評!

《不了》改編自美國漫畫家Charles Forsman於2017年推出的同名作品,同時亦是《X你的世界末日》(The End of the F***ing World)的作者。劇情主要講述女主角Sydney(Sophia Lillis飾)在父親剛剛離世一年後仍未走出傷痛,在心理醫生的建議下每日寫日記宣洩情緒。不過Sydney在處理複雜的家庭問題及校園生活、戀上同性好友Dina(Sofia Bryant飾)之餘,又跟Stan(Wyatt Oleff飾)發生關係,後來她更突然發現,當自己在發怒的時候就會使出摧毀性的超能力,儼如《變種特攻》(X-Men)系列中的Phoenix。

點擊下圖看劇中主要人物:

*注意:內含劇透,逃生門在此。

劇集甫開場就看到滿身鮮血的Sydney在馬路狂奔,接下來數集就講述Sydney所經歷的一切,在結局才揭曉為何她會在全身染血。事源Sydney每日都靠寫日記宣洩情緒,所以這本日記記錄了Sydney的所有秘密,包括擁有超能力這件事。但Dina前男友Brad(Richard Ellis飾)卻偷了日記,並在舞會上當眾朗讀,Sydney在控制不了怒氣而錯誤地用超能力捏爆了Brad的頭!劇集大部分時間都探討Sydney面對青春的心路歷程,在她嘗試以放鬆心情來控制憤怒情緒後,突如其來的爆頭大逆轉結局令觀眾看完後驚魂未定。

Sydney超能力隱藏甚麼 下季揭開更多細節

其實《不了》的賣點並不是血腥暴力場面,如果觀眾覺得這個結局未夠喉的話,可以嘗試看原著漫畫。據外國傳媒報道,作者Charles Frosman在漫畫中描述Sydney跟已故父親的關係還要比簡單的爆頭暗黑很多。在原著中,Sydney的父親是知道女兒擁有神秘超能力,而父親的死竟然是他要求Sydney利用超能力將自己殺掉,而Sydney亦有照住做。

另外,在劇中結局已證明了Sydney還未懂得如何控制超能力,同時有神秘人出現後,關於Sydney身上這股不知是正是邪的神秘力量的事,暗示下一季將會揭開更多細節。不過漫畫中Sydney就因為被體內的力量控制住,而感到憂鬱更令她封閉自己,踏上孤獨而痛苦的青春期。

點擊下圖看更多精彩劇照: