【不了】原著漫畫比劇集暗黑N倍　主角竟然癲到用念力殺父？

近年以青少年演員主演的懸疑劇深受劇迷歡迎，由《怪奇物語》（Stanger Things）和《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）製作團隊聯手打造的新劇《不了》（I Am Not Okay with This）令大家非常期待，加上劇中加插了不少80年代的服裝及音樂元素，除了吸引年輕人收看，大人亦非常受落，短短上架一星期就大獲好評！

《不了》改編自美國漫畫家Charles Forsman於2017年推出的同名作品，同時亦是《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）的作者。劇情主要講述女主角Sydney（Sophia Lillis飾）在父親剛剛離世一年後仍未走出傷痛，在心理醫生的建議下每日寫日記宣洩情緒。不過Sydney在處理複雜的家庭問題及校園生活、戀上同性好友Dina（Sofia Bryant飾）之餘，又跟Stan（Wyatt Oleff飾）發生關係，後來她更突然發現，當自己在發怒的時候就會使出摧毀性的超能力，儼如《變種特攻》（X-Men）系列中的Phoenix。

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*注意：內含劇透，逃生門在此。

劇集甫開場就看到滿身鮮血的Sydney在馬路狂奔，接下來數集就講述Sydney所經歷的一切，在結局才揭曉為何她會在全身染血。事源Sydney每日都靠寫日記宣洩情緒，所以這本日記記錄了Sydney的所有秘密，包括擁有超能力這件事。但Dina前男友Brad（Richard Ellis飾）卻偷了日記，並在舞會上當眾朗讀，Sydney在控制不了怒氣而錯誤地用超能力捏爆了Brad的頭！劇集大部分時間都探討Sydney面對青春的心路歷程，在她嘗試以放鬆心情來控制憤怒情緒後，突如其來的爆頭大逆轉結局令觀眾看完後驚魂未定。

Sydney超能力隱藏甚麼 下季揭開更多細節

其實《不了》的賣點並不是血腥暴力場面，如果觀眾覺得這個結局未夠喉的話，可以嘗試看原著漫畫。據外國傳媒報道，作者Charles Frosman在漫畫中描述Sydney跟已故父親的關係還要比簡單的爆頭暗黑很多。在原著中，Sydney的父親是知道女兒擁有神秘超能力，而父親的死竟然是他要求Sydney利用超能力將自己殺掉，而Sydney亦有照住做。

另外，在劇中結局已證明了Sydney還未懂得如何控制超能力，同時有神秘人出現後，關於Sydney身上這股不知是正是邪的神秘力量的事，暗示下一季將會揭開更多細節。不過漫畫中Sydney就因為被體內的力量控制住，而感到憂鬱更令她封閉自己，踏上孤獨而痛苦的青春期。

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