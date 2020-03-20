前TVB躁狂導演被公審開車「抽頭不打燈」　佘詩曼曾鬧爆質素太差

有「躁狂導演」之稱的前TVB導演Gary張永豪，過去因曾粗暴對待「神獸天使」劉蔚萱及魏焌皓，以及言語頂撞佘詩曼及蒙嘉慧而為人熟悉。想不到離開大台後又有新事蹟，昨日（19日）有網民將一條Gary在街頭暴走的影片放上Facebook公審，再次成為焦點。

Gary有「躁狂導演」之稱。（Facebook：香港突發事故報料區）

該名網民指控Gary周四下午4時柯士甸道，開車時「抽頭不打燈」，險些引起車禍：「抽頭又唔打燈提示人知，話抽就抽...差啲撞埋！仲要發脾氣掉嘢過嚟，一味只識爆粗...叫人撞佢！你想死就死遠啲，咪喺馬路上害人啦！」據影片中所見，該網民大聲怒斥Gary：「打燈吖嘛，話抽就抽，剛才好x型㗎，掟嘢過嚟。」不過，Gary不但沒有道歉，一直在座駕上拿着手機影着對方，更惡人先告狀爆粗駁火反擊：「x你老x，你唔撞過嚟？你唔撞過嚟？」

Gary最出名的事蹟不得不提8年前拍攝劇集《心路GPS》時粗暴對待「神獸天使」劉蔚萱。（YouTube：mimi max）

Gary親身對戲時明知對方怕田雞，都將充滿田雞味的膠袋套在她的頭上。（YouTube：mimi max）

她馬上爆喊。（YouTube：mimi max）

據稱，Gary在大台工作時橫行霸道無人不識，更有指獲高層曾勵珍（珍姐）撐腰。而他最出名的事蹟不得不提8年前拍攝劇集《心路GPS》時粗暴對待「神獸天使」劉蔚萱。當時劉蔚萱拍一段戲NG了足足兩個多小時，Gary親身對戲時明知對方怕田雞，都將充滿田雞味的膠袋套在她的頭上，然後大力將劉蔚萱撞在牆上，令她馬上爆喊相當可憐。該事件曝光後引起轟動，最後二人被「照肺」，最後在《東張西望》上演世紀大和解，劉蔚萱邊喊邊握手言和。

Gary於2016年被影到爆粗兼用劇本大力打魏焌皓的頭部。（Instagram：@ngainathan）

直到2016年，Gary又被影到拍攝《愛‧回家》時，爆粗兼用劇本大力打魏焌皓的頭部，之後隨即被勒令停職。佘詩曼和蒙嘉慧初入行時亦曾被Gary大罵，有傳他曾侮辱佘詩曼，令阿佘要公開說對方「質素太差」。