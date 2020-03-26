【天氣好的話】朴敏英小資女造型超百變　與金多美撞衫更顯氣質？

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現年34歲的韓國女演員朴敏英近年憑《金秘書為何那樣》及《她的私生活》等劇集人氣爆燈，近日她以在新作《天氣好的話，我會去找你》中搣甩幹練強勢的金秘書風格回歸，並以簡潔的清新造型化身時尚達人。

朴敏英搣甩幹練強勢的金秘書風格回歸，並以簡潔的清新造型化身時尚達人。  

過去朴敏英多數以女強人或OL穿搭示人，今次她除了剪空氣瀏海，更幾乎集集以學生造型見人激發起男觀眾的保護慾。她亦在每集換上近十套不同風格的穿搭，令女性觀眾看得開心的同時，亦能從中偷師。

朴敏英穿校服一樣清新脫俗。

朴敏英在劇中飾演平凡小資女，因此大部分造型都以平民品牌為主，毛衣和外套售價落在港幣$700至$1300之間，價錢相當貼地。不過，她亦偶有穿上當季精品，例如在第五集搭襯FENDI Peekaboo Essentially經典袋款，襯托出女性的優雅氣質；而於第二集換上的LOEWE開襟線衫，更與《梨泰院Class》女主角金多美撞衫，雖然朴敏英比對方年長十歲，但卻以脫俗的氣質穿出柔美感，毫不輸蝕。

朴敏英第二集換上LOEWE的開襟線衫

《梨泰院Class》女主角金多美（左）亦有穿著LOEWE開襟線衫（JTBC_Facebook圖片）

《天氣好的話，我會去找你》講述對首爾生活感到疲憊的海媛（朴敏英飾），回到童年生活過的北峴里教畫畫，並遇上了經營獨立書店的恩燮（徐康俊飾），從中得到慰藉，兩人展開了一段溫暖人心的冬日愛情故事。劇集逢星期一、二播出，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

朴敏英著用的羔羊外套約港幣1300。

點擊觀看更多朴敏英在劇中的造型：

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