《機智醫生生活》劇評：《請回答》系列編導　醫院延續成人的童話

《屍戰朝鮮2》在全球新冠疫情爆發的當口播出之前，已經有一部描寫醫生生活的韓劇《機智醫生生活》率先在韓國tvN播出，並在Netflix上架。這兩部劇選擇在在疫情蔓延的背景下播出，對於網民來說，別有一番滋味在心頭。而兩者均憑藉題材和播出時機為它們爭取到了足夠多的目光。

相比《屍戰朝鮮2》開播後的評分波動，《機智醫生生活》的表現相對穩健，第一集在韓國有線、IPTV、衛星綜合收費平台中達到了平均6.3%、最高8.3%的收視率，並在所有頻道同時段中位居第一。

在疫情蔓延的背景下，《機智醫生生活》憑藉題材和播出時機就已經為它們爭取到了足夠多的目光。（《機智醫生生活》官方海報）

從豆瓣評分中我們能夠看到，在1萬6千多人評價中，有74.2%的觀眾給出了5星好評。就目前兩集的觀感來看，雖然劇情較為緊湊，職業設定在線，但由於出場人物過多且多線敘事的運用略顯凌亂，如此高的評價顯然有些拔高。

那麼，為什麼一部韓劇能在開播之時就能在內地有如此固定的粉絲群呢？

這與《機智醫生生活》的製作團隊分不開。

這部劇由李有靜編劇，申源浩執導，即便你沒有聽說過他們的名字，卻一定對他們的作品有所耳聞。此前他們曾合作了《請回答1997》、《請回答1994》和《請回答1988》等系列作品，在豆瓣上都有極高的評價。

+ 4 + 3 + 2

其中，申源浩導演的《機智牢房生活》也聲名在外，這些前作在品質上的穩定性讓他的作品積累了相對固定的觀眾群。由於申源浩執導的劇集通常會有濃濃的生活質感和時代魅力，且每部劇都保持了高水準，所以一些內地觀眾便把他與中國的孔笙導演類比，網上有一句話叫「國劇追孔笙，韓劇看申源浩」。

在此基礎上，這部劇的演員陣容也讓觀眾格外親切。

在《機智醫生生活》播出的前兩集中，已經出現了《請回答1988》、《請回答1994》、《機智牢房生活》中的多位演員。作為一部醫療劇，病人們來去匆匆，讓它可以有較大的空間邀請觀眾的「老朋友」客串。

《請回答》系列的餘溫猶在，如果能讓觀眾在另外一部劇中看到那些演員以其他的身份登場，想必對粉絲也是一場幸事。比如，在《請回答1998》中的德善爸爸就在本劇中飾演了一名神父，不止是他，隨便拎來的一個病人可能就是申源浩前作中的配角，這讓熟悉其作品的觀眾陷入了一場「找彩蛋」的狂歡。

在此基礎上，《機智醫生生活》的演員陣容也讓觀眾格外親切。（《機智醫生生活》劇照）

不過，製作團隊和演員終究只是加分項，最終要看的還是內容。

《機智醫生生活》主要以醫院的急診科為背景，講述了5個有20年友誼的醫生關於職業和生活的故事。

從目前播出的兩集來看，本劇在醫生和病人的形象塑造方面並沒有跳脫出常規，仍舊抓住了這兩種身份中最鮮明的特點。

醫生似乎一刻不停，腳步永遠匆匆，櫃子永遠都塞滿了即食麵，準時收工是一種奢侈。未出醫院門口就不算收工，就算離開了，也有可能被隨時叫回。不僅如此，有時候醫生還會轉換身份——成為病人，但就算這樣，也要分個輕重緩急。

+ 8 + 7 + 6

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劇中的一幕就頗為好笑，一個醫生不小心將沾滿了膠水的帽子戴到了頭上，本來回到醫院想趕緊接受治療，卻馬上被其他的醫生「捉」去做手術。可以說，這部劇把醫生的「忙」刻到了臉上。

劇中的一幕就頗為好笑，一個醫生不小心將沾滿了膠水的帽子戴到了頭上，本來回到醫院想趕緊接受治療，卻馬上被其他的醫生「逮」去做手術。可以說，這部劇把醫生的「忙」刻到了臉上。（《機智醫生生活》劇照）

既然是醫療劇，就不能不聊醫患關係，於是各色患者粉墨登場。他們用網上的搜索引擎「自醫」，不信任醫生在就醫過程中錄音，不斷向醫生哭訴自己的不幸。

醫生們要面對的不僅是病人們複雜的病情，還有挑剔和質疑的眼光。難怪醫院會長家的五個孩子，有四個都轉行當了神父或者修女，僅存的一個也3年如一日地聲稱要放棄醫生職業，「皈依」教門。

（《機智醫生生活》劇照）

在這種情況下，劇中所傳遞出的溫情就顯得彌足珍貴。看慣生死的住院醫在面對患者家屬時冷漠相對，卻能在救治「又髒又臭」的病人時一馬當先。病人們也能在接受有效治療後，由衷地感謝醫生。

值得一提的是，《機智醫生生活》作為一部職業劇，也沒能逃過觀眾的挑剔。比如就有觀眾指出，劇中的醫生在手術前消毒後，雙手的動作違背了「不可過肩」的無菌原則。

不過，從社交平台的評論來看，觀眾顯然沒有在這些細節方面進行苛責，而是更着重劇情本身。這其中除了粉絲濾鏡，或許還在於它為觀眾編織了一個夢。

《機智醫生生活》設定的醫生五人組，年齡都是40歲，卻有着20年的友誼。他們曾經在一起讀書，後來又在一間醫院工作，成了各個部門的佼佼者，年齡有增長，身份有變化，但唯一不變的是5個人仍舊能繼續在一個鍋裡吃飯，也會因為讓飯店老闆再加幾碗飯的問題爭得面紅耳赤…

《機智醫生生活》設定的醫生五人組，年齡都是40歲，卻有著20年的友誼。（《機智醫生生活》劇照）

他們的性別不同，經濟條件不同，卻能幾十年如一日地維持好這份友誼。除此之外，儘管每個人生活中都會遇到各種煩惱，卻總能苦中作樂，始終保持積極樂觀的心態。這樣的友誼和生活方式無疑能夠觸動觀眾。

或許，正是由於申源浩導演善於在作品中描繪這種成人世界中的童話，才能讓觀眾經常有一種「我好想加入他們」的衝動，也是讓觀眾對其前作念念不忘，對後作亦願追隨之的原因吧。

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