【N號房】「博士」爆會員至少有兩男藝人　為隱瞞付120萬掩口費

韓國「N號房」性暴力事件爆出後，一直是網民熱話。除了主犯「博士」趙周彬被捕後有公開身份及面貌外，數名被捕管理員，以及26萬名會員的身份都未有被公開。今天（28日）韓國《WIKITREE》再獨家報道事件，有指會員名單有至少兩名韓國男藝人。

根據《WIKITREE》報道，記者得到了「博士房」的部份聊天紀錄後發現，「博士」曾提及著名藝人L某經男歌手K某介紹後，曾嘗試加入聊天室，但卻在身份認證時放棄。「博士」講到K歌手首先加入「博士房」，通過身份認證後預覽了部份色情物，可是要進一步付費收看時就退出。其後，「博士」曾反映不高興K歌手的做法，於是他為了甩身就向「博士」介紹了L藝人。

《WIKITREE》得到「博士房」聊天紀錄，可見至少兩名男藝人曾加入。（微博/@韓國me2day）

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「博士」大爆L藝人雖然對聊天室非常有興趣，可是在身份認證的步驟前卻步。L藝人為了要隱瞞K歌手曾加入「N號房」的事實，更向「博士」付了120萬韓元（約7700港元）的掩口費，獲「博士」大讚有義氣。最後他更有提及「然後沒有過多久Ｋ歌手的事爆出來了」，不禁引來網民的猜測。暫時對話內容未被警方確認，早前新聞就提及過「N號房」付費會員內有藝人、政治人物和大型企業CEO等，全部身份公開的話，相信對各界的影響甚大。

暫時除了「博士」趙周彬被公開後，暫時所有加害者身份仍被隱藏。（Naver）

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