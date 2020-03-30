黃子佼48歲生日公開絕美婚紗照　最快下年五月與孟耿如舉行婚禮

現年48歲的台灣名主持人黃子佼和28歲女演員孟耿如，今月初結束接近7年的愛情長跑結成夫妻。雖然因疫情影響二人早前宣布取消原定於下月19日舉行的婚禮，但婚紗照則保持原定計劃趕在三月底公開，並選在黃子佼的48歲生日（30/3）當日公開。

黃子佼和孟耿如於月初結束接近7年的愛情長跑結成夫妻。（Instagram：@mickey1972330）

黃子佼在社交網站發文透露，這只是其中一組的照片：「另外一組場景與造型，加上前年偷帶健康元氣預拍的，都想等喜宴再曝光分享囉！」他亦表示現正為婚禮日子頭痕中：「目前喜宴時間表非常難喬，對的上好日子不沖生肖的，是需候補飯店的明年五月，繼續無解與無言中。」

孟耿如穿上一條金色絕美長婚紗。（Instagram：@mickey1972330）

另外，原來二人公開婚紗照的時間定在10時10分是有「十全十美」的寓意：「其實沒有人可以十全十美，但只要願意調整付出修正，都能有緣邁向新階段進階，不足的都會有貴人來幫助，控制不了疫情但能控制愛，愛你愛他也愛自己愛世界，願愛的婚紗照療癒星期一。」

婚紗照在黃子佼的48歲生日公開。（Instagram：@summer1991720）

孟耿如亦在社交網站發文承諾會與黃子佼相愛一輩子：「不管之後是否延期，我們都還是會恩恩愛愛往前走。謝謝這次大力協助我們的你們，就算以後老黃很老很老了，我也會繼續好好照顧他。」

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