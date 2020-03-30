19歲Somi開160萬林寶堅尼登韓網熱搜：我升級成黃色的車了！

現年19歲的韓國女歌手全昭彌（Somi）的真人騷節目《I AM Somi》於今日（29日）在YouTube正式上架，而第一集則記錄了她上個月參加高中畢業禮的片段。不過，Somi在片中其中一幕開着價值2億5千萬韓元（約160萬港元）的名貴跑車，引起網民熱烈討論亦令她的名字一度登上熱搜，慨嘆她年紀輕輕就擁有榮華富貴。

現年19歲的Somi上個月高中畢業。（iMBC）

Somi於2015年以14歲之齡參加《Produce 101》並大熱奪冠，以限定女團I.O.I身份出道而聲名大噪。她去年離開JYP娛樂後，與The Black Label簽約並於同年6月正式SOLO出道，年紀輕輕就已經人氣高企。在《I AM Somi》中，Somi坐在黃色的林寶堅尼「Urus」跑車的駕駛座上，揮手對鏡頭說：「我升級成黃色的車了！」Somi過去曾經在電視節目中提過想換新車，而她當時講過想換的車款正正就是這款林寶堅尼跑車，因此這一幕引起網民熱烈討論，「全昭彌」、「全昭彌 車」均登上韓網熱搜。

Somi坐在黃色的林寶堅尼「Urus」跑車的駕駛座上，揮手對鏡頭說：「我升級成黃色的車了！」（YouTube： THEBLACKLABEL）

這一幕引起網民熱烈討論，「全昭彌」、「全昭彌 車」均登上韓網熱搜。（Naver）

除了擁有價值不菲的座駕，Somi私下亦擁有不少名貴物品，當中不少都是名牌服飾和手袋等等。她甚至曾親手將獨角獸畫在LV手袋上，當時被網民狠批「奢侈」，亦有網民認為有錢人才會毫不心疼地在名牌袋上畫畫。

她甚至曾親手將獨角獸畫在LV手袋上。（Instagram：@somsomi0309）

Somi私下亦擁有不少名貴物品，當中不少都是名牌服飾和手袋等等。（Instagram：@somsomi0309）

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