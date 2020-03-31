【On Call 36小時II】李雪瑩人氣一度超越鍾嘉欣　離巢後成靚媽

《On Call 36小時II》於2013年播出時大受歡迎，近日這部經典醫療劇放在深夜時間重播，人氣依然不輸其他TVB新劇。只不過時間飛逝，這七年期間已經有不少劇中演員相繼離巢，各自找尋新的出路。其中在劇裏飾演心胸肺外科實習醫生「鍾紫婷」的李雪瑩（Crystal），六年前已淡出娛樂圈並轉型做KOL，同時亦是一位身材fit爆的索媽。

李雪瑩在《On Call 36小時II》有不少發揮的機會。（TVB）

現年34歲的Crystal於2010年參加《香港小姐競選》奪得最上鏡小姐，因為在英國出世擁有一口流利英文而被無綫賞識成為明珠台《港生活·港享受》（Dolce Vita）的主持人。口才了得的Crystal同時亦是英國UCL的外語系畢業生，精通法文、德文和意大利文，因此做過不少活動主持。她於2012年首度挑戰拍劇，在《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的女律師後輩，結果因此人氣急升，甚至一度在TVB官方網頁藝人人氣榜登上第一位，把苟芸慧及鍾嘉欣等女藝人擊敗。

李雪瑩於2012年首度挑戰拍劇，在《怒火街頭2》中飾演胡杏兒的女律師後輩。（TVB）

李雪瑩在劇中做黃智雯和羅仲謙的下屬。（TVB）

《On Call 36小時II》是Crystal在TVB拍的第五部劇，她在劇中做黃智雯和羅仲謙的下屬，因此有不少發揮的機會。不過，Crystal後來在TVB再沒有太大的發展空間，最終她以赴外進修為由於2014年與TVB解約兼離開娛樂圈，轉型做lifestyle KOL。她亦在2016年與圈外男友結婚，現在二人育有一女，家庭幸福美滿。

李雪瑩在2016年與圈外男友結婚。（Instagram：@misscrystalli）

即使已成人母，Crystal的身材依然沒有跌watt，甚至有網民大讚她反而比生前更fit。Crystal笑言餵人奶及每日湊B就是她做過最有效的帶氧運動，因此才能火速回復苗條身形。

即使已成人母，Crystal的身材依然沒有跌wat。（Instagram：@misscrystalli）

有網民大讚她反而比生前更fit。（Instagram：@misscrystalli）

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