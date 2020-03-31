【超能使者】與陳展鵬合作拍超能力題材新劇　陳山聰預告打戲連場

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由陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、王君馨等主演的TVB劇集《唐人街》雖然未正式播出，但近日有報道指一眾演員將會在5月中再參演由文偉鴻監製的新劇《超能使者》（暫名）。據知新劇將會圍繞部分角色擁有超能力而展開，題材相當新穎！雖然監製對於劇集的細節大賣關子，但可以肯定的是一如以往打戲連場，絕對令觀眾睇得過癮！

由陳展鵬、陳山聰、唐詩詠、王君馨等主演的TVB劇集《唐人街》雖然未正式播出，但近日有報道指一眾演員將會在5月中再參演由文偉鴻監製的新劇《超能使者》（暫名）。（資料圖片）

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在《唐人街》中每位演員都有不同的武功招式，個個都打到飛起，相當辛苦。雖然新劇《超能使者》以超能力為題材，但文偉鴻表示劇中的角色不會像超人一樣飛來飛去，山聰在接受傳媒訪問時亦透露新劇是貼地題材，他在劇中會與林子善飾演兩兄弟，更加是全劇最好打那位！至於感情戲方面，之前在劇集《大步走》中飾演山聰女兒的劉穎璇，今次將會同山聰飾演情侶。

展鵬與山聰在劇集《唐人街》中有不少打戲，據知山聰在新劇中仲係全套劇最好打嗰個！（資料圖片）

有女萬事足的展鵬笑言可以同山聰及子善大談湊女經。（IG@rucochan）

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近排經常陪住囡囡的展鵬對於原班底再度合作都好開心，更笑言可以同山聰及子善大談湊女經，籌備定拍下一套劇《超能老竇2.0》！而在《唐人街》中飾演老千的詩詠今次不但沒有超能力，甚至連打戲都沒有，反而以文戲居多。雖然新劇未正式開拍，但文偉鴻過往監製的《My盛Lady》、《使徒行者》、《城寨英雄》及《同盟》等收視口碑都不錯，今次更有視帝視后坐鎮，令不少劇迷相當期待！

由文偉鴻監製的《使徒行者》收視口碑雙豐收！（TVB）

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