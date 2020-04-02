【N號房】韓媒爆「博士」稱有女藝人裸照　至少10人被點名提起

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韓國爆出的「N號房」性虐案件繼續燃燒，繼早前已有韓國傳媒爆出主犯「博士」自稱性奴名單有女藝人、有男藝人曾加入聊天室，以及指使電視台工作人員偷拍Apink普美和申世景後，今天韓國《Dispatch》再公開「N號房」的對話，當中可見有10名女藝人被提起外，就連她們的個人資料都被直接公開。

今天《Dispatch》公開「N號房」其中一段對話，當中可見「博士」曾提及10位女藝人，包括公開其身份證號碼、住址及電話等。最驚人的是有會員問「博士」：「有D脫衣服的照片？」時，他不但表示有幾張，更把女藝人成為性奴的日期公開。而「博士」更曾在聊天室講過「F因某些原來成為性奴，只向VIP會員公開」、「E、F、G、H、I及J是已拋棄牌，第一從來都是現職偶像…」等，以不同的方法吸引會員加入高額聊天室。

《Dispatch》公開「N號房」其中一段對話。（Viu《K1頭條》）

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不過韓國傳媒和警方都提及過，「博士」都有吹噓的習慣，經常會混合手上得到的真實資料及虛言，吸引更多好奇的會員付錢收看。另一方面，有網民發現「N號房」中有一名用戶名稱「redjoy27」的會員，剛好其帳號與拍攝人氣綜藝節目《大逃出》及《The Genius》導演鄭中淵的Twitter帳號同名，因此被猜測為會員一人。可是鄭中淵已發聲明否認，表示自己並不是使用與截圖手機同一機種，會以法律途徑追究發布虛假消息的人士。

《大逃出》導演鄭中淵發聲明否認自己是「N號房」會員。（SPOTV STAR）

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