韓國音源王者臉紅的思春期拆夥　所屬公司：以一人體制繼續活動

韓團臉紅的思春期（볼빨간사춘기／Bolbbalgan4）以清新曲風及主唱的獨特唱腔深得大眾喜愛，於是每逢出新歌都能橫掃音樂排行榜，可是其所屬公司Shofar Music於周四（2日）突然發出長文公告，宣告主要擔當結他手的禹智潤（우지윤）由於個人因素，主動提出結束團體活動的要求，公司亦隨即宣布：「團體沒有計劃引進新成員，將由安智煐（안지영）以一人體制繼續活動。」

主要擔當結他手的禹智潤（우지윤）由於個人因素，主動提出結束團體活動要求。（Instagram／@official_bol4）

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根據臉紅的思春期所屬公司發出的新聞稿，首先感謝臉紅的思春期的粉絲一直支持：「本公司在此公告臉紅的思春期成員組成將有變化，成員智潤對未來發展有個人的煩惱，因此表達了想結束臉紅的思春期活動的意願。」在成員互相理解彼此的想法、公司經過慎重討論後，決定尊重智潤的選擇，並對臉紅的思春期不能再以二人模式出現感到可惜。新聞稿亦重申，雖然智煐和智潤沒有一起進行演藝活動，但未來還會是最要好的同事和朋友，力證二人感情不變。另外，目前臉紅的思春期正在製作預定於五月發行的新專輯。