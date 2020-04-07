【東張西望】台灣當局教乾蒸口罩有冇用？　K Kwong實測功效成疑

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，市民紛紛搶購口罩。無綫節目《東張西望》就講到台灣中央流行疫情指揮中心教人講到用電飯煲乾蒸口罩3分鐘再焗5分鐘，就可以保留原有口罩超過9成過濾效果，更可重用5次。

台灣中央流行疫情指揮中心教人乾蒸口罩。（電視截圖）

《東張西望》找來化學博士K Kwong看看到底乾蒸口罩有沒有用，他指出早前香港有人提出的濕蒸方法會毀滅口罩的靜電，所以台灣疫情指揮中心才會提出乾蒸的方法。K Kwong表示不同品牌的電飯煲的結構不同，效果也會有分別，未必可以做到他們的效果。另外一個變數就是電飯煲的大小和電飯煲的發熱線和口罩位置也有很大影響，所以每個情況都不同。

K Kwong指不同品牌的電飯煲效果可以相差很遠。（電視截圖）

他們把口罩蒸完後，發現蒸過的口罩比原本的長度縮小了3毫米，K Kwong指︰「受咗熱之後，佢個結構會改變咗，導致會軟化。」結構改變有兩個可能，第一個可能性是口罩中的纖維間距短了，變相密了，這樣會令戴的人更難呼吸，那空氣就會在口罩的兩邊漏出來。第二個可能性是纖維間距疏了，那明顯就會影響到過濾效果，功效成疑。

乾蒸過的口罩縮小了。（電視截圖）

第二樣要測試的是口罩的靜電，因為口罩中的熔噴布帶有靜電，而靜電有助阻隔病毒，乾蒸過的靜電減少，所以如果蒸完的口罩少了靜電，其實也等於沒有保護作用了。