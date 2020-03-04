【東張西望】36歲容羨媛三點式泳衣慶生勁青春　網民大讚：索媽媽

容羨媛同老公帶埋一對仔女到澳洲旅行慶生。（IG/ @fiyung）

TVB節目《東張西望》主持容羨媛今日（4/3）36歲生日，日前她同老公帶埋一對仔女出發到澳洲旅行慶生。當地正值夏天，氣溫高達38度，容羨媛當然要同仔女來一個下水禮，她寫着：「黎澳洲之前check天氣報告，成個星期都大概18至20度，點知今日（3/3）竟然最高38度，唔係唔去Bondi Beach 呀嘛？！」容羨媛紮起丸子頭、穿上彩色三點式泳衣，非常青春。網民大讚fit爆：「超勁fit」、「索媽媽」，陳敏之、宋熙年都忍唔住心心眼。

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另外，容羨媛在IG上載了和老公在悉尼Harbour Bridge高空慶生的片段，有很多人為她唱生日歌，而她的願望是大家身體健康：「Happy Birthday to ME！估唔到喺Sydney Harbour Bridge嘅高空上會有10幾個唔識嘅人同我唱生日歌！Thank you Hubby for the trip！今年生日願望只有一個，疫境快過，身體健康！」

容羨媛和老公在悉尼Harbour Bridge高空慶生。（IG/ @fiyung）

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