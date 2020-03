【東張西望】36歲容羨媛三點式泳衣慶生勁青春　網民大讚：索媽媽

容羨媛同老公帶埋一對仔女到澳洲旅行慶生。(IG/ @fiyung)

TVB節目《東張西望》主持容羨媛今日(4/3)36歲生日,日前她同老公帶埋一對仔女出發到澳洲旅行慶生。當地正值夏天,氣溫高達38度,容羨媛當然要同仔女來一個下水禮,她寫着:「黎澳洲之前check天氣報告,成個星期都大概18至20度,點知今日(3/3)竟然最高38度,唔係唔去Bondi Beach 呀嘛?!」容羨媛紮起丸子頭、穿上彩色三點式泳衣,非常青春。網民大讚fit爆:「超勁fit」、「索媽媽」,陳敏之、宋熙年都忍唔住心心眼。

點撃睇容羨媛fit爆靚相:

另外,容羨媛在IG上載了和老公在悉尼Harbour Bridge高空慶生的片段,有很多人為她唱生日歌,而她的願望是大家身體健康:「Happy Birthday to ME!估唔到喺Sydney Harbour Bridge嘅高空上會有10幾個唔識嘅人同我唱生日歌!Thank you Hubby for the trip!今年生日願望只有一個,疫境快過,身體健康!」

容羨媛和老公在悉尼Harbour Bridge高空慶生。(IG/ @fiyung)

點撃睇更多容羨媛生活照: