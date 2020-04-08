清純女團Lovelyz慘被性騷擾　囂張男發「奴隸」文判罰100萬韓元

近日韓國「N號房」案件轟動全亞洲，色情犯案集團利用Telegram隱藏身份，在聊天室中大肆公開及販賣女性性虐影照片，除了女藝人飽受性騷擾外，就連學生身份的未成年少女也成為受害者之一，同時類似問題亦引起社會關注。近日一名男子就因發文性騷擾清純女團Lovelyz，而被起訴並罰款100萬韓元（約6,400港元）。

根據韓國傳媒報道，一名30歲男子去年在網上發表一則名為「如何將Lovelyz變成奴隸的方法」的文章，因文章中有提及Lovelyz特定成員的名字，並帶有嚴重的性侮辱字眼，因此所屬公司Woollim娛樂向此男網民進行提告。而昨天（8日）一審判決中，法官考慮到犯人沒有案底，因此判罰款100萬韓元。可是對於判決，犯人則表示：「論壇上每天有過千數留言，我那一篇文章算甚麼？」囂張的態度令粉絲非常憤怒。

Lovelyz慘被性騷擾，幸好公司及時向男網民提告。（FB/@lvlz8）

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2014年出道的8人女團Lovelyz主走清純路線，亦有「治癒女團」的稱號，擁護大批忠心男粉絲，亦曾幾次來港舉行演唱會及見面會。「N號房」揭發現至今，雖然一直未有受害女藝人出面或被公開，只知主腦「博士」有份策劃Apink普美及申世景的偷拍事件。而「博士」亦有在「N號房」聊天室中講過手持大量女星真假裸照，又揚言講過現職偶像人氣最高等。因此粉絲都希望各家公司能嚴厲處理，保護藝人亦阻止同類事件繼續發生。

「博士」曾講過現職偶像在「N號房」人氣最高，令粉絲非常擔心。（FB/@lvlz8）

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