添麥菲查洛美與Lily-Rose Depp低調分手　雜誌訪問透露目前單身

現年24歲的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）憑着電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）而紅爆全球，及後電影片約不斷，事業發展順利。而在感情方面，他與尊尼特普（Johnny Depp）的20歲女兒Lily-Rose Depp因為合作拍攝Netflix電影《The King》而傳出緋聞，兩人更被影到激情擁吻，令戀情曝光。不過日前Timothée接受雜誌訪問時，透露目前是單身，驚爆分手消息。

現年24歲的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）憑着電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）而紅爆全球。（Getty Images）

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Timothée與Lily-Rose在2018年合作拍攝《The King》，兩人被影到當街擁吻的照片，因而傳出緋聞。之後他們合體出席第76屆威尼斯電影節（The 76th Venice Film Festival）行紅地氈，為主演的電影造勢，雖然當時兩人表現低調，但他們不時深情地望着對方，笑得相當甜蜜！Timothée與Lily-Rose作為娛樂圈的後起之秀，同樣外貌與實力兼備，被外界視為金童玉女。出席完電影節後，兩人前往意大利度假，更被傳媒直擊在遊艇上忘情激吻，舉止超級親密，兩人甜蜜出遊的照片亦被網友瘋傳，郎才女貌的組合相當養眼！

Timothée與Lily-Rose Depp在2018年合作拍攝《The King》而傳出緋聞，之後兩人合體出席第76屆威尼斯電影節（The 76th Venice Film Festival）行紅地氈。（Getty Images）

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不過近幾個月以來兩人互動減少，亦沒有同框出現的畫面，惹來外界猜測兩人已經分手。而Timothée日前在雜誌訪問中透露目前自己单身，看来已和Lily-Rose低調分手，「玫瑰茶CP」成為過去式，雖然有不少人都大感可惜，但亦有不少粉絲笑言機會終於來了！

不少影迷都覺得Timothée同《小婦人》（Little Women）的拍檔茜爾莎羅倫 （Saoirse Ronan）好合襯。（Getty Images）