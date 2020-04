添麥菲查洛美與Lily-Rose Depp低調分手　雜誌訪問透露目前單身

現年24歲的添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)憑着電影《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)而紅爆全球,及後電影片約不斷,事業發展順利。而在感情方面,他與尊尼特普(Johnny Depp)的20歲女兒Lily-Rose Depp因為合作拍攝Netflix電影《The King》而傳出緋聞,兩人更被影到激情擁吻,令戀情曝光。不過日前Timothée接受雜誌訪問時,透露目前是單身,驚爆分手消息。