【夠細奇則】313呎單位兩公婆住　網民鬧冇格調︰45萬裝到咁好慘

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）主持，介紹不同的細單位，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次講到的是一個位於北角琴行街、23年樓齡的單幢物業裏的一個單位，面積313呎，屋主是一對年輕夫婦，單位當時市價500多萬。

原本單位有「五門歸心」的問題。（由香港開電視提供）

單位主要有幾個奇怪間隔，首先是有「五門歸心」的問題，意指坐在客廳時，兩間房、廚房、浴室和大門的五道門全都向着廳，而客廳空間不足100呎。而且，廚房空間又長又窄，完全不實用，也沒有工作枱。浴室奇小，要關門就要走到最入才可以關到浴室門。除外，眼鏡房的設計令屋內採光不足。設計師Calth決定全拆裝修，盛惠$457,000元。

點擊下圖逐格睇Calth解構全屋設計︰

+ 28 + 27 + 26

Calth用了大量玻璃做間隔，包括廚房門和整個房間的牆也變成玻璃。雖然阿正和妹頭睇樓後大讚設計後的單位，但講到房的玻璃門，阿正說︰「即使你係間開咗，但係佢係通嘅，咁即係齋情趣㗎咋喎。」

阿正覺得玻璃間隔似乎實際用途不大。（由香港開電視提供）

點擊下圖逐格睇兩位主持點講︰

+ 21 + 20 + 19

全屋裝修連家具盛惠45萬。（由香港開電視提供）

網民們一向對節目的設計意見多多，這次他們就覺得裝修費昂貴之餘，設計不佳又沒格調，表示︰「45萬裝修到咁好慘」、「d（啲）設計幾out，好似落樓下求其買嘅傢（家）俬咁」、「D（啲）櫃同床同枱仲衰過係（喺）淘寶買返黎（嚟），好似返左以前鄉下咁」、「好似時光倒流30年咁」等等。第二，他們覺得房間和廚房用玻璃門不實用，「點解間房會係玻璃趟門，咁有同冇有咩分別，間房冇晒私隱度」、「廁所喺正廚房後面，而廚房竟然做玻璃門唔做防火門，真搞笑」、「鍾意廚房夠曬光猛但係個玻璃門好多餘」。最後，事關廚、廁自成一角，廁所像是藏在廚房內一樣，網民覺得︰「油煙攻廁所 vs 屎味攻廚房」、「廚房廁所相通，除左（咗）係風水大忌，更大憂慮是衛生問題」。而有網民提出怎樣可解決廁所太少關不到門的問題，「很簡單將廁所改為趟摺門已解決」，的確有好像比廚廁共在一空間更好。