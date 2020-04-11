【夫妻的世界】金喜愛大反撃　韓素希父母面前爆女兒出軌兼懷孕

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（10日）播出第5集後，反應非常熱烈，創下最高16.118%收視，又一次刷新自身的好成績。昨晚一集完全是正室金喜愛的大反撃，她與朴海俊去到小三韓素希家公開二人出軌的秘密，獲得不少劇迷的好評。

朴海俊雖察覺到金喜愛有異樣，但他仍執意想與小三韓素希復合。不過講到昨晚最刺激一段，必定是金喜愛帶着老公朴海俊，直接踩上韓素希家門一幕！兩家人未正式開飯前，金喜愛和韓素希的火藥味已甚重，她還刻意打破對方家的擺設，揶揄韓素希：「別人的東西就不應該隨便碰的。」晚飯期間，金喜愛趁機在小三父母及朴海俊面前公開他出軌，以及韓素希懷孕的事實，令眾人非常堂皇。

正室與小三同在的飯局，氣氛尷尬到不得了。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇超刺激飯局：

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而被爆偷食的朴海俊則老羞成怒，向金喜愛發火，大罵她是低俗的女人，繼續強調「陷入愛情是罪嗎？」面對渣男老公的辯解，金喜愛也只好攤牌表示要提出離婚，亦揚言對方不配擁有二人之間的兒子。金喜愛期後再向朴海俊坦白與金永敏發生一夜情一事，要男方感受到被背判的滋味。事實被公開後，劇迷表示金喜愛總算贏一次，亦大讚劇集節奏快，十分有追看性。

金喜愛公開與金永敏的一夜情，讓劇迷大拍手掌。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛霸氣攤牌：

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今晚播出的第6集中，朴海俊與金喜愛離婚的決定已去，但他卻非法放棄兒子及家庭，因此宣告要與金喜愛爭兒子的撫養權。想知道二人攤牌後之間的紛爭，甚至朴海俊和韓素希或厚臉皮地復合，劇迷必定要緊貼《黃Viu煲劇平台》的播出。順帶一提，昨晚金喜愛工作的醫院新來了一位神經精神科醫生金允基（李茂生飾），究竟他是朴海俊安排的線眼還是之後會改變生活金喜愛的人呢？