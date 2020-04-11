【夫妻的世界】金喜愛大反撃　韓素希父母面前爆女兒出軌兼懷孕

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（10日）播出第5集後，反應非常熱烈，創下最高16.118%收視，又一次刷新自身的好成績。昨晚一集完全是正室金喜愛的大反撃，她與朴海俊去到小三韓素希家公開二人出軌的秘密，獲得不少劇迷的好評。

朴海俊雖察覺到金喜愛有異樣，但他仍執意想與小三韓素希復合。不過講到昨晚最刺激一段，必定是金喜愛帶着老公朴海俊，直接踩上韓素希家門一幕！兩家人未正式開飯前，金喜愛和韓素希的火藥味已甚重，她還刻意打破對方家的擺設，揶揄韓素希：「別人的東西就不應該隨便碰的。」晚飯期間，金喜愛趁機在小三父母及朴海俊面前公開他出軌，以及韓素希懷孕的事實，令眾人非常堂皇。

正室與小三同在的飯局，氣氛尷尬到不得了。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇超刺激飯局：

+53
+52
+51

而被爆偷食的朴海俊則老羞成怒，向金喜愛發火，大罵她是低俗的女人，繼續強調「陷入愛情是罪嗎？」面對渣男老公的辯解，金喜愛也只好攤牌表示要提出離婚，亦揚言對方不配擁有二人之間的兒子。金喜愛期後再向朴海俊坦白與金永敏發生一夜情一事，要男方感受到被背判的滋味。事實被公開後，劇迷表示金喜愛總算贏一次，亦大讚劇集節奏快，十分有追看性。

金喜愛公開與金永敏的一夜情，讓劇迷大拍手掌。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛霸氣攤牌：

+11
+10
+9

今晚播出的第6集中，朴海俊與金喜愛離婚的決定已去，但他卻非法放棄兒子及家庭，因此宣告要與金喜愛爭兒子的撫養權。想知道二人攤牌後之間的紛爭，甚至朴海俊和韓素希或厚臉皮地復合，劇迷必定要緊貼《黃Viu煲劇平台》的播出。順帶一提，昨晚金喜愛工作的醫院新來了一位神經精神科醫生金允基（李茂生飾），究竟他是朴海俊安排的線眼還是之後會改變生活金喜愛的人呢？

金允基（李茂生飾）對金喜愛照顧有加，究竟又是甚麼人呢？（黃Viu煲劇平台）

【夫妻的世界】金喜愛終於攤牌？　朴海俊再渣男上身反鬧老婆低俗
【夫妻的世界】52歲金喜愛嚴厲保養好身材　30年都維持49公斤
【夫妻的世界】首集迎戰朴海俊　金喜愛再與金永敏上演19禁床戲
【夫妻的世界】25歲韓素希又稱「嫩版宋慧喬」　曾紋身食煙反差大
【夫妻的世界】朴海俊於母親葬禮偷與小三激咀　金喜愛為離婚啞忍
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。