【夫妻的世界】金喜愛苦肉計爭撫養權　朴海俊、韓素希復合報仇

金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（11日）播出第6集，劇情相當煽情，最終收視再次創新高，錄得最高21.3%。第六集講到朴海俊最後與小三韓素希復合，金喜愛用苦肉計爭兒子撫養權成功。可是時間線跳到兩年後，韓素希與朴海俊竟然大復仇？

朴海俊和韓素希復合，更決意要把女兒生下來。（黃Viu煲劇平台截圖）

上集《夫妻的世界》講到金喜愛踢爆朴海俊和小三韓素希出軌後，正式向老公攤牌，二人互爭兒子的撫養權。而昨晚播出的一集開場就講到，朴海俊及韓素希復合，後者更表示為了愛情，甘願拋棄父母，甚至放下父親給她的一切。另一邊朴海俊為了要與金喜愛爭撫養權，甚至走到她工作的醫院大鬧一場，迫使金喜愛走向崩潰邊沿，立即接走兒子。

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金喜愛兒子不願意放棄爸爸，被觀眾大鬧自私。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇金喜愛兒子自私解釋：

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兒子說沒爸爸不能活 觀眾大罵自私

金喜愛向兒子（全振序飾）解釋父母間發生的巨變，實情是他早就知道父親出軌，亦親眼目睹過與朴海俊與小三的親熱場面。面對母親要求他跟自己生活，兒子說：「爸爸是背叛媽媽，我不算在內…媽媽放過爸爸一次就好了，原諒他就可以了…沒有爸爸怎樣活…」這番話被觀眾大罵自私。為了要爭取到撫養權，金喜愛不惜用苦肉計，欺騙朴海俊兒子已死去迫他大打出手，最終亦成功令朴海俊被貼上「家暴」的標籤。

金喜愛用苦肉計，迫朴海俊大打出手。（黃Viu煲劇平台截圖）

點撃睇金喜愛如何使出苦肉計：

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無法得到撫養權，加上公司倒閉，令朴海俊雙重打擊；韓素希成小三的消息傳通天，就連父親都恨心「經濟封鎖」，不再給予零用，於是乎金喜愛一下子成為勝利者。可是沒想到，劇本的時間線一下子就跳到兩年後，朴海俊和韓素希生下女兒，向金喜愛等人發出喬遷宴的邀請，如此高調回歸，令觀眾非常生氣。劇迷想知道朴海俊如何在兩年間再次振作，與金喜愛再見面又會發生甚麼事，必定要留意星期五、六「黃Viu煲劇平台」上播出的《夫妻的世界》。