【夠細奇則】唯一一集獲網民激讚設計　主持︰每一個空間都好獨立

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）主持，介紹不同的細單位，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次講到的是一個位於柴灣港鐵站旁、39年樓齡的私人屋苑的一個單位，面積240呎2人住。

240呎的單位2個人住，其實也頗擠迫，不過因為是舊樓，所以沒有窗台，空間也較好用。（由香港開電視提供）

原本的單位有兩個眼鏡房，廁所和廚房也非常小。廚房兩個人也入不到去，而廁所就正常的門也不能用到，只可用摺門，兩間房大概60呎，聽上去也覺擠逼。另外，因為是眼鏡房，所以設計師Abby指出廳會很暗，而且空間有限客、飯廳只可合一。還有，迷你的廚房間隔令雪櫃也放不下，只可放出廳，如果要煮食，就要出去拿食材，來來回回，聽上去也覺累！於是，Abby決定把間隔全拆，把浴室和廚房的空間合二為一，變成一個加大版的廁所，而廚房就放出廳，成一個開放式廚房。睡房方面，兩間房改成一間半開放式房。整間屋以黑色為主調，型格十足！

全屋裝修費為36萬，比起之前的幾集，價錢的確算是公道。（由香港開電視提供）

一入門的一幅畫令單位的空間感大增。（由香港開電視提供）

點擊下圖跟Abby一齊拆解全屋設計︰

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主持妹頭試住單位，她大讚設計師的傑作，她說︰「間屋個佈局做得好好，因為佢每一個空間都好獨立，起碼主人房真係一個私人空間嚟。同埋飯廳同廚房又真係俾啲牆櫃隔住晒，每一個位置都好分明。」而且單位用黑色之餘，不會令人感覺壓迫，事關Abby用了白色牆和櫃點綴。妹頭更示範在屋內「掟飛鏢」，雖然「屋仔細細」，也可容納屋主的興趣！

妹頭示範在屋內「掟飛鏢」，更可以有標準的標靶距離。（由香港開電視提供）

點擊下圖睇吓妹頭點評價！！

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縱觀多集，網民終於對這個單位和設計師有正評，激讚是「設計得最好嘅一集」！紛紛表示︰「終於有個正常唔錯嘅設計」、「設計師幾有品味」、「衣物廚具都有足夠嘅櫃，同埋廁所都夠位」、「事實真係設計得唔錯，整體都型格好睇唔壓迫」、「好勁，仲有位掟鏢」、「個幅畫用得好好，design都好靚」、「好正啊！我次次睇呢個節目都一定有嘢彈，今次真係冇得彈，有啲三百幾呎都整到九唔搭八咁，呢個設計好得～」。不過有人就覺得用黑色始終令設計有缺憾，但似乎是屋主的選擇，就不關設計師事了。