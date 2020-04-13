【晚吹】機師爆某航空公司點解飛機上播《心經》　岑樂怡直呼心寒

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集講到的主題是航空界靈異事，他們請了機師Ahman上節目，大講聽過或遇過的怪異事。

Ahman指如機上有人不幸離世，地勤人員會記低事件。但航空公司一般不會在飛機做法事，所以主持們說難怪會有這麼多靈異事發生。（電視截圖）

當中最令人心寒的是Ahman聽過的一個故事，有一間台灣的航空公司，當時他們沒有提供酒店住宿給機組人員，所以兩個Crew就租了一間民宿住。當他們晚上在房間用電爐煮公仔麵食時，發生短路事件，燒死了他們。Ahman說︰「如果飛開東南亞呢個機場，應該好多Cockpit都會見過呢兩個Crew，喺個Runway附近同啲機喺度招手。」之後這間航空公司就請了一些高僧接他們回來。

主持們對航空界的靈異事好有興趣。（電視截圖）

另外，Edmond又講到香港有一間航空公司在駕駛艙前，會放些類似佛像或平安符的東西。而且會在飛機上播放《心經》，Edmond說︰「傳聞係呢間航空公司嘅老闆，相信風水嘢，亦都聽過一個傳聞話佢哋間航空公司，有可能唔知幾時會發生意外，所以盡量避免呢件事發生，就不如全部飛機播呢隻《心經》，希望可以減低呢件事嘅危險性，Touchwood都冇事。」相信有不少人都可能會搭過這航空公司的機，也可能親身在機上聽過這曲。這時Ahman大爆原來自己認識這公司的主席，他說︰「佢係好虔誠嘅一個藏傳佛教徒，佢哋成個董事局都信藏傳佛教。阿妹就覺得如果自己在飛機上聽到，會感到心寒。不過，Ahman指因為歌曲係由歌手用流行曲形式唱出來，所以還好。

Ahman指如果飛機上有人離世，他們不會折返，只會把遺體蓋好，到達目的地再處理。（電視截圖）

節目最後一部分，是請了「高靈人士」拍片，帶大家到各處靈探，Jean就在新界區一間荒廢了的學校探險，有相當可怕的發現，點擊下圖看看她見到什麼！