比《夫妻的世界》更狗血　鵪鶉妹扮無害勾引好姊妹老公成最強小三

近日不倫劇當道，金喜愛和朴海俊主演的韓劇《夫妻的世界》，因狗血的出軌劇情和連場激烈床戲大受歡迎收視節節上升，不過原來這亦只是「小菜一碟」。同樣以出軌為題材的日劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》比《夫妻的世界》還要厲害，幾乎所有角色都有外遇，而且男主角的偷食對象竟然還是老婆的好朋友，超級狗血的劇情令此劇播出兩集已經討論度暴升。

金喜愛和朴海俊主演的韓劇《夫妻的世界》因狗血的出軌劇情和連場激烈床戲大受歡迎收視節節上升。（《夫妻的世界》海報）

《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》的口號是「所有人全是背叛者」，幾乎所有角色都有外遇。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》海報）

《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》改編自人氣同名漫畫，劇情講述女主角新川優愛和老公小池徹平飾結婚六年看似恩愛，但原來各自偷食，小池徹平竟然暗地裏偷食老婆的好朋友中村由利佳，而新川優愛則重遇已為人夫的初戀男友町田啟太，並火速重燃愛火。

劇情講述女主角新川優愛和老公小池徹平飾結婚六年看似恩愛，但原來各自偷食。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

劇集初頭女主角「爽」（新川優愛 飾）本來對於出軌行為相當反感，認為「出軌和犯罪是一樣的」，並勸做人小三的女同事走回正軌，不過對方卻不覺出軌有任何問題，更表示只要不被發現，就不會有人受傷：「談這種戀愛的人本身其實不太有罪惡感，和他在一起的時候只感覺和戀人在一起，對方也說和我交往以後覺得內疚，所以對自己的老婆更溫柔了，是雙贏的關係。」扭曲的價值觀令人咋舌。

新川優愛飾演女主角「爽」。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

町田啟太飾演女主角的初戀男友。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

兩人在中學時期是情侶。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

除此之外，女主角經常對好友「瑠衣」（中村由利佳 飾）傾訴自己和老公小池徹平的婚姻感情問題，而瑠衣亦經常在女主角面前分享自己和「男朋友」的各種拍拖細節，但竟在第一集的尾段卻揭開令人震驚的真相！經常戴眼鏡紮馬尾打扮樸素的「瑠衣」原來只是扮鵪鶉扮無害，在女主角的老公面前就會搖身一變成為性感嫵媚的小三，二人分別背着好友和老婆偷情熱吻之餘，更在第二集直接上演半裸激烈床戲，超反轉的劇情令觀眾看到火冒三丈，直呼：「好友太可怕了！」、「兩個都很渣！」。

女主角經常對好友「瑠衣」（中村由利佳 飾）傾訴自己和老公小池徹平的婚姻感情問題。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

二人分別背着好友和老婆偷情熱吻。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

經常戴眼鏡紮馬尾打扮樸素的「瑠衣」原來只是扮鵪鶉扮無害，在女主角的老公面前就會搖身一變成為性感嫵媚的小三。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

好友小三半裸激戰女主角老公，超反轉的劇情令觀眾看到火冒三丈。（《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》影片截圖）

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