西班牙靚女演員IG Post熱舞片　扭腰擺臀電力十足喪吸Like

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）在全球蔓延，不少藝人都停工留在家中自我隔離。日前西班牙女星Ester Expósito在IG Post了一段在家中熱舞的影片，雖然片段只有短短18秒，但在發布短短半個鐘內就獲得250萬Like，引起轟動！

日前西班牙女星Ester Expósito在IG Post了一段在家中熱舞的影片，雖然片段只有短短18秒，但在發布短短半個鐘內就獲得250萬Like，引起轟動！（影片截圖）

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片中的Ester紥起高馬尾，穿上吊帶小背心及白褲，盡顯完美曲線。Ester一邊跟着歌曲《El Efecto》的節奏熱舞，一邊輕撫頭髮，電力十足地扭腰擺臀，超柔軟的螞蟻腰及翹臀相當吸睛！短短18秒的熱舞片在30分鐘內就吸引480萬人觀看、250萬Like，發布7個鐘已經有超過2000萬人觀看，掀起網民熱議！

Ester在Netflix西班牙原創校園劇《名校風暴》（Elite）中飾演Carla。（IG@ester_exposito）

現年20歲的Ester是在西班牙馬德里出世的新晉女演員，自6歲開始就開始表演，曾在2013年及2015年奪得馬德里劇院獎（Teatro de Madrid Award）最佳女主角，近年因為在Netflix西班牙原創校園劇《名校風暴》（Elite）中飾演Carla而走紅。劇集被譽為西班牙版的《花邊教主》（Gossip Girl），講述發生在貴族學校Las Encinas中的故事，一眾演員都是靚仔靚女，除了超高顏值的演員陣容吸引之外，錯綜複雜的懸疑劇情亦討論度十足。

現年20歲的Ester是在西班牙馬德里出世的新晉女演員，五官精緻的她是典型的金髮美女。（IG@ester_exposito）

Ester清純性感兼備，在IG坐擁超過1862萬粉絲。（IG@ester_exposito）

Ester五官精緻，是典型的金髮美女，加上Fit爆的身形及獨特的氣質，在IG坐擁超過1862萬粉絲，人氣強勁！雖然Ester身形纖瘦，但擁有傲人上圍的她清純性感兼備，不但少女味十足，又充滿西班牙美女的野性美，大受歡迎！她與同劇的23歲演員Álvaro Rico更因為合作拍劇擦出愛火，兩人劇裏劇外都非常甜蜜，不時在IG大曬合照放閃。可惜這對小情侶拍拖一年半後，在去年宣布分手。Álvaro在接受訪問時表示：「儘管我非常愛她，但我們不在一起了。」兩人如今保持着好友的關係。

Ester與同劇的22歲演員Álvaro Rico因為合作拍劇擦出愛火，可惜這對小情侶拍拖一年半後，在去年宣布分手。（IG@ester_exposito）

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