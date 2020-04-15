【夫妻的世界】朴海俊將向金喜愛復仇　小三韓素希勝利姿態回歸

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》播映三個星期以來收視節節上升，上星期播出的最新一集收視更飆升至全國18.816%，超越朴敘俊的《梨泰院Class》成為JTBC電視劇收視紀錄第二位，更有望突破《天空城堡》（Sky Castle）所創造的最高23.779%收視紀錄，隨時成為JTBC全台最高收視電視劇。

《夫妻的世界》在所有電視劇中領域中以34.42%的佔有率，壓倒性連續三周佔據一位寶座。（《夫妻的世界》劇照）

有統計公司公佈今個月6日至12日的電視話題性指數，《夫妻的世界》在所有電視劇中領域中以34.42%的佔有率，壓倒性連續三周佔據一位寶座，三位主角金喜愛、朴海俊和韓素希亦分別登上電視劇出演者話題榜的第一至三位。另外，新聞報道的數量、留言數量、相關視頻點擊率及討論區帖文數量等數據亦是排行第一，證明該劇在韓國的受歡迎程度絕對是不容小觀。

三位主角金喜愛、朴海俊和韓素希亦分別登上電視劇出演者話題榜的第一至三位。（《夫妻的世界》劇照）

上集劇情講到，金喜愛和朴海俊撕破臉離婚收場，雙方更為了兒子的撫養權大打出手，朴海俊最後因暴行罪不能接近兒子兩年，金喜愛成功爭取撫養權。兩年後，朴海俊和「小三」韓素希組織新家庭生下一名女兒，並突然暴富風光回歸，迎來全劇高潮。今個星期的預告講述，朴海俊以有錢人姿態搬回高山，並向金喜愛和所有鄰居派發他和韓素希一家的派對邀請函，高調宣布自己「凱旋歸來」。

朴海俊以富人姿態搬回高山。（影片截圖）

朴海俊宣告要對前妻金喜愛展開一連串的報復。（影片截圖）

朴海俊亦在預告中說道回歸的原因：「我回到高山不是就這個理由嗎？欠了人家多少人情，我就一定會將奉還多少。」暗示即將向前妻展開一連串的報復。預告在韓網Naver公開後，一日內就已經突破104萬次點擊率，可見劇集的高人氣。香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」免費追看。

朴海俊和「小三」韓素希結婚組織新家庭，回來大曬恩愛。（影片截圖）

鄰居賞面出席朴海俊一家的派對。（影片截圖）

點擊觀看下集精彩鏡頭和劇照：