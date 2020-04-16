【夫妻的世界】金喜愛、韓素希戲外感情好　Cut機一秒爆笑NG

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》成為全城熱話，與小三出軌、離婚再強勢回歸的狗血劇情，幫助收視節節上升！劇中金喜愛和韓素希以正室及小三的身份互相鬥爭，可是其實二人劇外的感情卻非常好。

《夫妻的世界》中圍繞着朴海俊的兩個女人，互相出招爭同一個男人。講到二人最激的「對決」，可說是金喜愛帶同老公直接踩上韓素希家，在所有人在場的情況下大爆別人女兒是小三及懷孕的事實，被稱「最尷尬的飯局」。近日劇組公開了《夫妻的世界》的幕後花絮，見到飯局上的五人有講有笑，溫馨友好的場面與劇集氣氛截然相反。眾人開拍前做足彩排功夫，原來金喜愛在飯局上乾杯紅酒的畫面都是朴海俊的提議。

作為後輩的韓素希非常欣賞金喜愛的演技。（JTBC截圖）

韓素希要借位打金喜愛，可是已令她非常緊張。（JTBC截圖）

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相信劇迷必定記得韓素希出手打金喜愛的場面，開拍時當然是借位，沒有真正打下去，可是憑着二人的演技的確欺騙了不少觀眾。拍攝打前輩的場面，韓素希坦言有些緊張，可是一聽到導演「Cut」一聲，她立即小朋友上身放鬆過來。劇中的金喜愛和韓素希鬥生鬥死，可是私下卻是非常友好的前後輩，韓素希也不時大讚前輩的演技。見到二人在鏡後的好感情，不少劇迷都大讚兩位的演技非凡。

導演一停機，眾演員就因李璟榮的小動作而爆笑。（JTBC截圖）

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