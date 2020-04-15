【夠細奇則】323呎單位花33萬改造　雪櫃下面做鞋櫃感覺唔衛生？

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）主持，介紹不同的細單位，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次講到的是一個位於黃大仙、主打蚊型一房單位的新樓，原來樓盤在當年推出時已引起話題，因為部分單位又小又不整齊四正，堪稱「奇則屋苑」！

位於黃大仙的樓盤被稱為「奇則屋苑」。（電視截圖）

這次介紹的單位不算細，有323呎是T字型設計，扣除露台面積就只有295呎，不過奇就奇在一個小小的一房單位已經有兩個露台，如果房間的露台面積用來加大屋間，不是更好嗎？屋主是一位女士獨居。設計師Leo指出屋裏主要問題是門口太窄，不能放大櫃。而開放式廚房是本身單位設有的，屋主表示自己少煮食。房間只有30呎左右，雙人床也放不下之餘，什麼大櫃也完全容納不了。納米樓其中一個特別之處，是樓底較高，很多人都會加個小閣樓，但Leo就不會這樣做，他覺得如果加了閣樓，樓底相對就會矮了，失去原有優點。

雪櫃放在鞋櫃上面？（電視截圖）

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單位部分裝修盛惠33萬，不包電器。（電視截圖）

主持阿正上門試住，體驗一人文青空間，他拖着兩個大行李箱入屋，打開行李箱時，他也猶豫了一下究竟有沒有位置可以攤開它，一個就可以，另一個果不夠位了。有一個奇怪之處，就是衣櫃在入門位，阿正說︰「呢間屋啲衫就唔係擺喺房嘅，擺晒喺廳呢個櫃。」他同時指出了另一個問題，原來廚房沒有地方放碗碟，而廚房的煮食空間也「掹掹緊」，不太方便。阿正對於屋內空間，就說︰「好多嘢都有佢自己嘅地方，譬如廚房有廚櫃，有鞋櫃、衫櫃，咁變咗又唔係霸好多地方，最麻煩就係兩個喼囉，因為超大型嘅儲物空間真係冇㗎！」總括來說，他覺得如果一個人住是可以的，不過如果兩個人住就要努力維繫關係了，因為空間「一眼睇晒」，房間也是玻璃界隔的。而且，他指出只是做靜態活動空間足夠，但如果想拉筋、做瑜伽等，恐怕就沒位置了！

阿正找不到位放碗碗碟碟。（電視截圖）

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網民對於設計師改造的單位意見不一，都有正有反。有人就讚︰「好欣賞設計師唔用閣樓，成間屋又變到勁壓迫」、「整體設計得幾好，顏色配搭都幾好睇」，不過都有大量負評︰「似百幾呎多啲」、「真心有啲普通，個衣櫃係門口咩事」、「一入去換鞋位，布置得以為是開放式馬桶」、「呢個設計真係唔多掂，入門口係衣櫃先到鞋櫃買多袋囉都要放曬係地下」、「設計唔實用」、「300呎整完都好似乜都無咁」、「個style都ok，但啲擺位好唔實用，門口個櫃又唔整到埋去門，留番個凹位放張櫈勁怪，個雪櫃又勁唔方便，次次開都要開兩度門，張床又唔升高，好矮，落床嗰陣都坐唔起個人，張雲石枱又多餘到爆」、「點解3百幾呎既樓但感覺都咁細？」、「雪櫃在衣櫃中如何散熱？」和「雪櫃放喺鞋上面？」等等。其實原本的露台跟T字型的單位已經局限了很多設計吧！