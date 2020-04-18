【多圖】MAMAMOO頌樂「剃光頭」回歸　破格嘗試大獲好評

韓國美聲女團MAMAMOO成員頌樂Solar將於23日推首張個人單曲《SPIT IT OUT》，官方亦公開了大量預告照，相信粉絲都非常期待！其中一輯光頭造型的回歸照更一夜間衝上Naver熱搜榜，Solar亦分享了破格嘗試的決心。

頌樂Solar的光頭造型一夜登上Naver熱搜榜！（FB/@RBW.MAMAMOO）

按圖睇頌樂「光頭」的製作過程：

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頌樂成為首位韓國女偶像以光頭Look做回歸造型，因此成為網上熱話，當然這只是化妝的一部份，她並沒有真正把頭髮剃去，官方亦公開了「光頭」的製作過程，首次挑戰光頭的她亦坦言非常緊張。Solar分享果敢嘗試的決心，她講到：「我很喜歡和享受挑戰新事物，有時候人們會覺得我很奇怪，但這就是我，表現我的方式。」表示想用抽象表達自己的音樂及模樣，新嘗試大獲好評。

頌樂挑戰破格造型後大獲好評。（FB/@RBW.MAMAMOO）

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